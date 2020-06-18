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Абитуриентам разрешили подать документы в вузы онлайн
Абитуриенты в этом году смогут подать документы в российские вузы в электронной форме через специальный сервис, соответствующий приказ министерства науки и... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T22:26
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество

Абитуриентам разрешили подать документы в вузы онлайн

22:26 18.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАбитуриент перед собеседованием с приемной комиссией
Абитуриент перед собеседованием с приемной комиссией
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Абитуриенты в этом году смогут подать документы в российские вузы в электронной форме через специальный сервис, соответствующий приказ министерства науки и высшего образования РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложением необходимых документов в электронной форме посредством электронной информационной системы организации, с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", - говорится в тексте документа.
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Вчера, 21:29
Все выданные в этом учебном году аттестаты признали действительными
Отмечается, что при подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему документы направляются в организацию путем сканирования или фотографирования.
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РоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Общество
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