https://ria.ru/20200618/1573154888.html
Абитуриентам разрешили подать документы в вузы онлайн
Абитуриенты в этом году смогут подать документы в российские вузы в электронной форме через специальный сервис, соответствующий приказ министерства науки и... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T22:26
2020-06-18T22:26
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
общество
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https://ria.ru/20200618/1573153781.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество