https://ria.ru/20200618/1573154847.html
Путин призвал все страны рассекретить архивы о Второй мировой войне
Президент РФ Владимир Путин не исключил существования секретных документов-сговоров о Второй мировой войне и призвал все страны предоставить доступ к архивам. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T22:15
2020-06-19T00:07
75 лет великой победы
россия
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
в мире
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https://ria.ru/20200618/1573154808.html
Max P
какая-то у него болезненная фиксация на Второй мировой ...
18
Игорь
Это у тебя болезненная фиксация на Путине ))
18
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571285594_0:0:3010:1694_1400x0_80_0_0_47ac0f8c021703c0aad4c3e2fe5e525a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, в мире