https://ria.ru/20200618/1573154808.html
Путин призвал без спекуляций изучать причины начала Второй мировой войны
Президент РФ Владимир Путин считает, что всему миру необходимо продолжать изучение причин Второй мировой войны, однако делать это лишь на основании архивных... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T22:13
2020-06-18T22:13
75 лет великой победы
россия
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
в мире
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https://ria.ru/20200618/1573153627.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, в мире