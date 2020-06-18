https://ria.ru/20200618/1573154513.html
США расширили санкционный список по Венесуэле
США расширили санкционный список против властей Венесуэлы, в него добавлены три гражданина Мексики, восемь компаний и два нефтяных танкера, говорится в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:58
2020-06-18T21:58
попытка госпереворота в венесуэле
хуан гуаидо
pdvsa
николас мадуро
венесуэла
европа
мексика
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_23:0:5305:2971_1400x0_80_0_0_22bf4eb0b477a93a4ecf2f715ad3f556.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573126025.html
венесуэла
европа
мексика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_23:0:5305:2971_1400x0_80_0_0_22bf4eb0b477a93a4ecf2f715ad3f556.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_241:0:5112:3653_1400x0_80_0_0_fc34e7dd2a50f2c6f287c46c6c75cde5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_850:0:4503:3653_1400x0_80_0_0_d1503ccc279c2f7748ce8d05cda6e0e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хуан гуаидо, pdvsa, николас мадуро, венесуэла, европа, мексика, экономика