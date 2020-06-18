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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200618/1573154513.html
США расширили санкционный список по Венесуэле
США расширили санкционный список против властей Венесуэлы, в него добавлены три гражданина Мексики, восемь компаний и два нефтяных танкера, говорится в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:58
попытка госпереворота в венесуэле
хуан гуаидо
pdvsa
николас мадуро
венесуэла
европа
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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хуан гуаидо, pdvsa, николас мадуро, венесуэла, европа, мексика, экономика

США расширили санкционный список по Венесуэле

21:58 18.06.2020
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США расширили санкционный список против властей Венесуэлы, в него добавлены три гражданина Мексики, восемь компаний и два нефтяных танкера, говорится в сообщении американского минфина.
В то же время два танкера и две компании были исключены из списка.
США с января 2019 года не признают Николаса Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом.
США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоPDVSAНиколас МадуроВенесуэлаЕвропаМексикаЭкономика
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