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Путин призвал страны "ядерной пятерки" доверять друг другу
Страны "ядерной пятерки" СБ ООН должны доверять друг другу для успешных переговоров и укрепления безопасности на планете, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:56
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353
60
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весь мир, совет безопасности оон, владимир путин, в мире

Путин призвал страны "ядерной пятерки" доверять друг другу

21:56 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Страны "ядерной пятерки" СБ ООН должны доверять друг другу для успешных переговоров и укрепления безопасности на планете, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отталкиваясь от общей исторической памяти, мы можем доверять друг другу и должны делать это. Это послужит прочным основанием для успешных переговоров и согласованных действий во имя укрепления стабильности и безопасности на планете и во имя процветания и благополучия всех стран. Без преувеличения, это наш общий долг и ответственность перед всем миром, перед нынешними и будущими поколениями", - написал он в статье для издания National Interest, опубликованной в четверг.
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