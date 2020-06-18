https://ria.ru/20200618/1573154477.html
Путин призвал страны "ядерной пятерки" доверять друг другу
Страны "ядерной пятерки" СБ ООН должны доверять друг другу для успешных переговоров и укрепления безопасности на планете, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:56
2020-06-18T21:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
весь мир, совет безопасности оон, владимир путин, в мире