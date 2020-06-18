В Рязанской области начался второй этап снятия ограничений

РЯЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Рязанская область приступила с 18 июня ко второму этапу снятия введенных из-за корнавирусной инфекции ограничений, заявил в четверг журналистам губернатор региона Николай Любимов

По словам губернатора, на сегодняшний день параметры федерального Роспотребнадзора , которые позволяют переходить ко второму этапу снятия ограничений, в регионе достигнуты. Коэффициент распространения инфекции – 0,8. Резерв коечного фонда в процентах от нормативной потребности в инфекционных койках – 70,6%. Охват тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения от 116 до 119 при нормативе не менее 90.

"Накануне вечером мы получили согласование федерального Роспотребнадзора и, таким образом, с сегодняшнего дня можно возобновить работу организаций в целом ряде отраслей. Во-первых, это предприятия торговли площадью до 800 квадратных метров. Во-вторых, это физкультура и спорт. Сюда включены спорткомплексы, спортклубы и фитнес-центры, которые должны будут соблюдать условия загрузки не более 25%. Смогут возобновить тренировки сборные спортивные команды. Станет возможным проведение конференций и выставок", – сказал Любимов.

Губернатор отметил, что, при обязательном соблюдении определенных требований, смогут начать работу гостиницы, кафе и рестораны на открытом воздухе. Кроме того, начнут функционировать дневные стационары и поликлиники, а также отделения восстановительного лечения. При этом остальные ограничения сохранятся. Прежде всего, это касается дистанционного режима работы там, где такое возможно, либо посменного режима.

На самоизоляции по-прежнему необходимо оставаться людям группы риска: это граждане категории 65 лет и старше, а также - имеющие хронические заболевания. Для всех продолжают действовать нормы социального дистанцирования и масочный режим.

"Я очень хочу обратиться к нашим гражданам – расслабляться пока рано. Коронавирус – это пандемия, которая еще не закончилась. Только совместными усилиями мы можем с ней справиться. От того, насколько все будем ответственны, будет зависеть и то, насколько быстро мы сможем перейти к третьему этапу. Если же ситуация ухудшится, тогда мы снова будем вынуждены вводить дополнительные ограничения", – подчеркнул Любимов.