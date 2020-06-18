Сталин пытался выиграть время для укрепления обороны страны, заявил Путин

"Сталин и его окружение действительно заслуживают многих обоснованных обвинений. Мы помним о преступлениях, совершенных режимом против собственного народа, и ужас массовых репрессий. Другими словами, есть много вещей, за которые можно упрекнуть советских лидеров, но плохое понимание природы внешних угроз не входит в их число", - написал президент РФ.