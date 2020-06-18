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Социальная дистанция как символ нового времени
Социальная дистанция стала одним из символов постковидного периода. В городах повсеместно появились разметки – в магазинах, транспорте и на улицах. Рестораны создают безопасные кабинки для совместных трапез или ограничивают количество мест с помощью манекенов и плюшевых игрушек.
2020-06-18T21:50
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Социальная дистанция как символ нового времени
Социальная дистанция стала одним из символов постковидного периода. В городах повсеместно появились разметки – в магазинах, транспорте и на улицах. Рестораны создают безопасные кабинки для совместных трапез или ограничивают количество мест с помощью манекенов и плюшевых игрушек.
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РИА Новости
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видео, коронавирус covid-19, видео, общество
Социальная дистанция как символ нового времени
Социальная дистанция стала одним из символов постковидного периода. В городах повсеместно появились разметки – в магазинах, транспорте и на улицах. Рестораны создают безопасные кабинки для совместных трапез или ограничивают количество мест с помощью манекенов и плюшевых игрушек.
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Социальная дистанция как символ нового времени

21:50 18.06.2020
142
Социальная дистанция стала одним из символов постковидного периода. В городах повсеместно появились разметки – в магазинах, транспорте и на улицах. Рестораны создают безопасные кабинки для совместных трапез или ограничивают количество мест с помощью манекенов и плюшевых игрушек.
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