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Путин обвинил западных политиков в попытке забыть Мюнхенское соглашение
Президент РФ Владимир Путин обвинил ряд европейских политиков и, в частности, польских в попытке положить Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии "под... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:47
чехословакия
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
ссср
в мире
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Даже если так, Путин-то тут при чем ? Про свою Мюнхенскую речь уже забыл, середина 20го века спать ему не дает ...
31
Ему самому бы не плохо вспомнить советские ценности, ради чего деды воевали
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чехословакия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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чехословакия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, ссср, в мире

Путин обвинил западных политиков в попытке забыть Мюнхенское соглашение

21:47 18.06.2020
1746
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обвинил ряд европейских политиков и, в частности, польских в попытке положить Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии "под ковёр".
"Сегодня европейские политики, и в частности польские лидеры, хотят запрятать Мюнхенское соглашение под ковер. Почему? Тот факт, что их страны когда-то нарушили свои обязательства и поддержали Мюнхенское соглашение, а некоторые из них даже поучаствовали в разделе - не единственная причина. Другая причина в том, что это стыдно вспоминать, что в те драматические дни 1938 года Советский Союз был единственным, кто встал на защиту Чехословакии", - написал Путин в статье о Второй мировой войне, опубликованной в издании National Interest в четверг.
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Обсудить 6
ЧехословакияВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинСССРВ мире
Популярные комментарии
Даже если так, Путин-то тут при чем ? Про свою Мюнхенскую речь уже забыл, середина 20го века спать ему не дает ...
18 июня, 21:52
Max P
2000326
Ему самому бы не плохо вспомнить советские ценности, ради чего деды воевали
18 июня, 22:18
Костя Пупкин
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