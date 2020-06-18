https://ria.ru/20200618/1573154190.html
Статью Путина о Второй мировой войне опубликует "Российская газета"
Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне будет опубликована в новом номере "Российской газеты" за 19 июня. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:45
2020-06-19T00:08
75 лет великой победы
россия
вторая мировая война (1939-1945)
российская газета
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571679361_0:0:2944:1656_1400x0_80_0_0_7ba3c63ad5d23b2b45978242e3ad0233.jpg
https://ria.ru/20200618/1573153354.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571679361_0:0:2944:1656_1400x0_80_0_0_7ba3c63ad5d23b2b45978242e3ad0233.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571679361_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_3aedb3d5cea30b0c805da8820f627b42.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571679361_213:0:2261:2048_1400x0_80_0_0_73882734f09460e34f771613c5e01c56.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вторая мировая война (1939-1945), российская газета, владимир путин, общество