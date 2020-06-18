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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200618/1573154190.html
Статью Путина о Второй мировой войне опубликует "Российская газета"
Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне будет опубликована в новом номере "Российской газеты" за 19 июня. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-19T00:08
75 лет великой победы
россия
вторая мировая война (1939-1945)
российская газета
владимир путин
общество
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571679361_0:0:2944:1656_1400x0_80_0_0_7ba3c63ad5d23b2b45978242e3ad0233.jpg
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россия, вторая мировая война (1939-1945), российская газета, владимир путин, общество

Статью Путина о Второй мировой войне опубликует "Российская газета"

21:45 18.06.2020 (обновлено: 00:08 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне будет опубликована в новом номере "Российской газеты" за 19 июня.
Ранее Путин на большой пресс-конференции заявил журналистам, что намерен написать статью о Второй мировой войне. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 14 июня сообщил РИА Новости, что статья подготовлена, а решение о сроках публикации будет приниматься президентом лично.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 21:0475 лет Великой Победы
Путин написал статью о Второй мировой войне
В этом году исполнилось 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Масштабные празднования решено было перенести из-за пандемии. Парад Победы состоится на Красной площади 24 июня. На мероприятие приглашены лидеры стран СНГ. Свое согласие подтвердили и главы других государств.
4201007
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75 лет Великой ПобедыРоссияВторая мировая война (1939-1945)Российская газетаВладимир ПутинОбщество
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