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У России есть конкретные идеи для саммита "ядерной пятерки", заявил Путин
У России есть идеи и инициативы для предстоящей встречи лидеров пяти ядерных держав – постоянных членов СБ ООН, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:43
россия
совет безопасности оон
владимир путин
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, совет безопасности оон, владимир путин, в мире

У России есть конкретные идеи для саммита "ядерной пятерки", заявил Путин

21:43 18.06.2020
283
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. У России есть идеи и инициативы для предстоящей встречи лидеров пяти ядерных держав – постоянных членов СБ ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Предложенная Россией повестка предстоящего саммита "пятерки" чрезвычайно важна и актуальна как для наших стран, так и для всего мира. И у нас есть конкретные идеи и инициативы по всем вопросам", - написал он в статье для издания National Interest, опубликованной в четверг.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 21:31
Путин надеется на скорейшую встречу лидеров ядерной пятерки ООН
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РоссияСовет Безопасности ООНВладимир ПутинВ мире
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