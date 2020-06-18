https://ria.ru/20200618/1573153973.html
Кубанские аграрии получили более двух миллиардов рублей господдержки
Аграрии Краснодарского края с начала текущего года получили более 2 миллиардов рублей господдержки, сообщает администрация региона. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:39
2020-06-18T21:39
краснодарский край
андрей коробка
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149270/55/1492705538_0:114:3029:1818_1400x0_80_0_0_839078b0315803a682c92a4a3e3f70a1.jpg
https://ria.ru/20200618/1573099637.html
https://ria.ru/20200618/1573098380.html
1
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149270/55/1492705538_0:114:3029:1818_1400x0_80_0_0_839078b0315803a682c92a4a3e3f70a1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149270/55/1492705538_298:0:3029:2048_1400x0_80_0_0_b2331540feeabfd9aa0ee2fcf94e1c23.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149270/55/1492705538_771:0:2819:2048_1400x0_80_0_0_2e6fd5310be479ad4427da737319f4ae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей коробка, краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости.
Аграрии Краснодарского края
с начала текущего года получили более 2 миллиардов рублей господдержки, сообщает администрация региона.
"С начала года до аграриев уже доведено свыше 2,1 миллиарда рублей субсидий", - говорится в сообщении. Уточняется, что полностью были выплачены средства на производство овощных культур открытого грунта и элитное семеноводство.
"Это очень востребованные направления у аграриев. Продолжается прием документов на закладку и уход за садами и виноградниками, проведение комплекса агротехнологических работ в области семеноводства, несвязанную поддержку для субъектов малого и среднего предпринимательства, агрострахование", – отметил вице-губернатор края Андрей Коробка
в ходе совещания, посвященного уборочной кампании 2020 года на Кубани, слова которого цитируются в сообщении.
По его словам, агрострахованию необходимо уделить особое внимание, чтобы защитить урожай следующего года. Отмечается, что на сегодняшний день аграрии Кубани застраховали с господдержкой 72,2 тысячи гектар сельхозкультур, сумма краевых субсидий составила 65,2 миллиона рублей. Страховые компании приняли на себя обязательства в объеме 4,7 миллиарда рублей, уточнили в ведомстве.
По данным краевых властей, финансирование отрасли АПК региона в 2020 году составляет 8,2 миллиарда рублей. "При поддержке губернатора края ежегодно увеличивается финансирование приоритетных направлений, совершенствуются меры господдержки сельского хозяйства. В результате с 2015 года налоговые поступления предприятий АПК в региональный бюджет выросли на 50%", - уточнили в ведомстве.
Другие новости региона читайте здесь>>