Кубанские аграрии получили более двух миллиардов рублей господдержки

КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Аграрии Аграрии Краснодарского края с начала текущего года получили более 2 миллиардов рублей господдержки, сообщает администрация региона.

"С начала года до аграриев уже доведено свыше 2,1 миллиарда рублей субсидий", - говорится в сообщении. Уточняется, что полностью были выплачены средства на производство овощных культур открытого грунта и элитное семеноводство.

"Это очень востребованные направления у аграриев. Продолжается прием документов на закладку и уход за садами и виноградниками, проведение комплекса агротехнологических работ в области семеноводства, несвязанную поддержку для субъектов малого и среднего предпринимательства, агрострахование", – отметил вице-губернатор края Андрей Коробка в ходе совещания, посвященного уборочной кампании 2020 года на Кубани, слова которого цитируются в сообщении.

По его словам, агрострахованию необходимо уделить особое внимание, чтобы защитить урожай следующего года. Отмечается, что на сегодняшний день аграрии Кубани застраховали с господдержкой 72,2 тысячи гектар сельхозкультур, сумма краевых субсидий составила 65,2 миллиона рублей. Страховые компании приняли на себя обязательства в объеме 4,7 миллиарда рублей, уточнили в ведомстве.

По данным краевых властей, финансирование отрасли АПК региона в 2020 году составляет 8,2 миллиарда рублей. "При поддержке губернатора края ежегодно увеличивается финансирование приоритетных направлений, совершенствуются меры господдержки сельского хозяйства. В результате с 2015 года налоговые поступления предприятий АПК в региональный бюджет выросли на 50%", - уточнили в ведомстве.