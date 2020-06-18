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Краснодарский край
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Кубанские аграрии получили более двух миллиардов рублей господдержки
Аграрии Краснодарского края с начала текущего года получили более 2 миллиардов рублей господдержки, сообщает администрация региона. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:39
краснодарский край
андрей коробка
краснодарский край
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей коробка, краснодарский край, экономика

Кубанские аграрии получили более двух миллиардов рублей господдержки

21:39 18.06.2020
95
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВесенняя посевная в Краснодарском крае
Весенняя посевная в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Аграрии Краснодарского края с начала текущего года получили более 2 миллиардов рублей господдержки, сообщает администрация региона.
"С начала года до аграриев уже доведено свыше 2,1 миллиарда рублей субсидий", - говорится в сообщении. Уточняется, что полностью были выплачены средства на производство овощных культур открытого грунта и элитное семеноводство.
"Это очень востребованные направления у аграриев. Продолжается прием документов на закладку и уход за садами и виноградниками, проведение комплекса агротехнологических работ в области семеноводства, несвязанную поддержку для субъектов малого и среднего предпринимательства, агрострахование", – отметил вице-губернатор края Андрей Коробка в ходе совещания, посвященного уборочной кампании 2020 года на Кубани, слова которого цитируются в сообщении.
По его словам, агрострахованию необходимо уделить особое внимание, чтобы защитить урожай следующего года. Отмечается, что на сегодняшний день аграрии Кубани застраховали с господдержкой 72,2 тысячи гектар сельхозкультур, сумма краевых субсидий составила 65,2 миллиона рублей. Страховые компании приняли на себя обязательства в объеме 4,7 миллиарда рублей, уточнили в ведомстве.
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По данным краевых властей, финансирование отрасли АПК региона в 2020 году составляет 8,2 миллиарда рублей. "При поддержке губернатора края ежегодно увеличивается финансирование приоритетных направлений, совершенствуются меры господдержки сельского хозяйства. В результате с 2015 года налоговые поступления предприятий АПК в региональный бюджет выросли на 50%", - уточнили в ведомстве.

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