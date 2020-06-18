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Путин: саммит ядерной пятерки поможет найти ответы на современные вызовы
Саммит лидеров ядерной пятерки ООН поможет найти ответы на современные вызовы и угрозы, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:27
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владимир путин, франция, китай, оон, в мире

Путин: саммит ядерной пятерки поможет найти ответы на современные вызовы

21:27 18.06.2020
280
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Саммит лидеров ядерной пятерки ООН поможет найти ответы на современные вызовы и угрозы, считает президент РФ Владимир Путин.
"Саммит России, Китая, Франции и Соединенных Штатов и Великобритании может играть важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует нашу общую приверженность духу духу союзничества, гуманистическим идеям и ценностям, за которые сражались наши отцы и деды", - говорится в статье Путина, опубликованной в четверг в издании National Interest.
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Владимир ПутинФранцияКитайООНВ мире
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