https://ria.ru/20200618/1573153671.html
Путин: Россия будет твердо отстаивать правду о Второй мировой войне
Россия будет твердо отстаивать историческую правду о Второй мировой войне, основанную на фактах, заявил президент России Владимир Путин в статье для... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:24
2020-06-19T00:09
75 лет великой победы
россия
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200618/1573153627.html
Эффективный Менеджер
А народ не забудет что вы предали завоевание дедов Социализм , и построил дикий капитализм.
24
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, политика