СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил Путин

"Советский Союз и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, сделали основной и критически важный вклад в поражение нацизма", - пишет Путин. Его слова даются в переводе с английского.

"В целом СССР взял на себя 75% всех военных усилий, предпринятых антигитлеровской коалицией. В военный период Красная армия "перемолола" 626 дивизий стран Оси, из которых 508 были германскими", - говорится в статье.

При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников в снабжении Красной Армии во Второй мировой войне.