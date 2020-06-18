https://ria.ru/20200618/1573153627.html
СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил Путин
СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил президент России Владимир Путин в статье для американского журнала National Interest. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:21
2020-06-19T00:10
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россия
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владимир путин
ссср
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_0:0:2945:1656_1400x0_80_0_0_2ef4b4d52c1d89d4aae3a92e6e158527.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, ссср, в мире
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. СССР
внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил президент России Владимир Путин
в статье для американского журнала National Interest
.
"Советский Союз и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, сделали основной и критически важный вклад в поражение нацизма", - пишет Путин. Его слова даются в переводе с английского.
"В целом СССР взял на себя 75% всех военных усилий, предпринятых антигитлеровской коалицией. В военный период Красная армия "перемолола" 626 дивизий стран Оси, из которых 508 были германскими", - говорится в статье.
При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников в снабжении Красной Армии во Второй мировой войне.
"Мы всегда будем благодарны за помощь, оказанную союзниками в предоставлении Красной армии оружия, сырья, продуктов питания и вооружений. Эта помощь была значительной — около 7% всего военного производства Советского Союза", - говорится в войне.