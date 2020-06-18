Пелоси заявила, что не купит книгу Болтона

ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Спикер палаты представителей Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заверила, что не будет покупать нашумевшую еще до официального выхода книгу экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона , и обвинила его в отсутствии патриотизма и политической игре ради собственных интересов.

"Президент Трамп, очевидно, этически не подходит и умственно не готов быть президентом США, но, похоже, это не имеет значения для республиканцев в сенате США и, похоже, это не имело значения для Джона Болтона, который предпочел верноподданничество патриотизму", - сказала Пелоси на пресс-конференции в четверг.

"Полагаю, он заработает на своей книге", - сказала спикер палаты представителей, третий пост в иерархии американской системы власти после президента и вице-президента.

Спикер сообщила, что сама не собирается покупать мемуары Болтона. "Я не видела книгу, и я не плачу за книгу, которая вышла в качестве замены даче показаний в конгрессе", - сказала Пелоси. По ее словам, "это называется жульничество,… и это очень печально, потому что очевидно, что он знал, что президент должен покинуть свой пост", - сказала Пелоси.

По ее мнению, Болтон хочет сохранить отношения с правым крылом республиканской партии, поэтому "он продолжает это надувательство, заявляя, что мы не вызывали его для дачи показаний, кода он сам сказал, что не придет (для дачи показаний) в палату и только придет в сенат, который, как он знал, не будет вызывать его", - отметила Пелоси.

Выход книги воспоминаний Болтона о работе с Трампом запланирован на 23 июня. Минюст США через суд требует от издательства задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.