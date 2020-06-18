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Пелоси заявила, что не купит книгу Болтона
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заверила, что не будет покупать нашумевшую еще до официального выхода книгу экс-советника президента США по... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:21
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Пелоси заявила, что не купит книгу Болтона

21:21 18.06.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteНэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заверила, что не будет покупать нашумевшую еще до официального выхода книгу экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, и обвинила его в отсутствии патриотизма и политической игре ради собственных интересов.
"Президент Трамп, очевидно, этически не подходит и умственно не готов быть президентом США, но, похоже, это не имеет значения для республиканцев в сенате США и, похоже, это не имело значения для Джона Болтона, который предпочел верноподданничество патриотизму", - сказала Пелоси на пресс-конференции в четверг.
"Полагаю, он заработает на своей книге", - сказала спикер палаты представителей, третий пост в иерархии американской системы власти после президента и вице-президента.
Спикер сообщила, что сама не собирается покупать мемуары Болтона. "Я не видела книгу, и я не плачу за книгу, которая вышла в качестве замены даче показаний в конгрессе", - сказала Пелоси. По ее словам, "это называется жульничество,… и это очень печально, потому что очевидно, что он знал, что президент должен покинуть свой пост", - сказала Пелоси.
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По ее мнению, Болтон хочет сохранить отношения с правым крылом республиканской партии, поэтому "он продолжает это надувательство, заявляя, что мы не вызывали его для дачи показаний, кода он сам сказал, что не придет (для дачи показаний) в палату и только придет в сенат, который, как он знал, не будет вызывать его", - отметила Пелоси.
Выход книги воспоминаний Болтона о работе с Трампом запланирован на 23 июня. Минюст США через суд требует от издательства задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.
Вскоре после появления информации об иске в ведущих СМИ США появились выдержки из книги, в которых содержались неприятные характеристики Трампа и критика его действий. Белый дом и Трамп лично обвиняют Болтона, который являлся советником президента по национальной безопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года, во лжи.
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Книга жалоб. Сбитый "ястреб" Болтон клюнул Трампа, как петухЕсли не знать, кто писал "Комнату, где это произошло: воспоминания о Белом доме", то можно решить, что Моника Левински. Хотя разница невелика. Джон Болтон тоже считает, что запятнал мундир работой на президента США.
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Нэнси ПелосиДжон БолтонСШАВ мире
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