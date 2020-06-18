В Сбербанке рассказали о новых "трендах" киберпреступников

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Хакеры все чаще стали использовать для атак на компании устройства интернета вещей, такие атаки на себя фиксировал и Хакеры все чаще стали использовать для атак на компании устройства интернета вещей, такие атаки на себя фиксировал и Сбербанк , сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов

"Киберпреступники все чаще стали использовать так называемые устройства интернета вещей и производить атаки на различные компании и организации с применением этих устройств", - рассказал он в ходе пресс-конференции.

Кузнецов подчеркнул, что Сбербанк также зафиксировал у себя такого рода атаки, для проведения которых было использовано несколько сотен тысяч устройств, подключенных к интернету, включая камеры и компьютеры.

Другим новым трендом стали целевые атаки с применением шифровальщиков. "По сути, это стало основной угрозой для органов здравоохранения. И очень многие предприятия оказались не готовы к тому, чтобы противостоять такого рода атакам", - указал зампред правления Сбербанка.