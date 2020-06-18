https://ria.ru/20200618/1573153317.html
В Сбербанке рассказали о новых "трендах" киберпреступников
Хакеры все чаще стали использовать для атак на компании устройства интернета вещей, такие атаки на себя фиксировал и Сбербанк, сообщил зампред правления банка... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:04
2020-06-18T21:21
россия
станислав кузнецов
сбербанк россии
технологии
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, технологии, экономика
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Хакеры все чаще стали использовать для атак на компании устройства интернета вещей, такие атаки на себя фиксировал и Сбербанк
, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов
.
"Киберпреступники все чаще стали использовать так называемые устройства интернета вещей и производить атаки на различные компании и организации с применением этих устройств", - рассказал он в ходе пресс-конференции.
Кузнецов подчеркнул, что Сбербанк также зафиксировал у себя такого рода атаки, для проведения которых было использовано несколько сотен тысяч устройств, подключенных к интернету, включая камеры и компьютеры.
Другим новым трендом стали целевые атаки с применением шифровальщиков. "По сути, это стало основной угрозой для органов здравоохранения. И очень многие предприятия оказались не готовы к тому, чтобы противостоять такого рода атакам", - указал зампред правления Сбербанка.
Кузнецов ранее в четверг заявил, что российская экономика из-за хакерских атак по итогам текущего года может потерять около 3,5 триллиона рублей, а в следующем году потери могут удвоиться. При этом в настоящее время фокус деятельности кибермошенников смещается с граждан на компании и органы власти, также отметил он.