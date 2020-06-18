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https://ria.ru/20200618/1573153160.html
Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1304
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1304, умер 21 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, турция, в мире

Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1304

20:51 18.06.2020
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© REUTERS / Umit BektasДезинфекция мечети Сулеймание в Стамбуле
Дезинфекция мечети Сулеймание в Стамбуле
© REUTERS / Umit Bektas
АНКАРА, 18 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1304, умер 21 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1304 новых случая, всего заразившихся - 184 031. Мы потеряли сегодня 21 пациента, всего умерших - 4882. Вылечились сегодня 1382 пациента, всего - 156 022", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТурцияВ мире
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