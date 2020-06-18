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Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,6 тысячи
Число жертв коронавируса во Франции превысило отметку в 29,6 тысячи человек, сообщает в четверг Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:49
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, альпы, здоровье - общество, франция, в мире

Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,6 тысячи

20:49 18.06.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПассажиры на железнодорожном вокзале Монпарнас в Париже
Пассажиры на железнодорожном вокзале Монпарнас в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции превысило отметку в 29,6 тысячи человек, сообщает в четверг Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
Накануне сообщалось о 29 575 умерших.
"C начала эпидемии 103 654 человека были госпитализированы, из них 18260 - в отделения реанимации. Домой выписаны 73 887 человек. С начала эпидемии умерли 29 603 человека, из них 19 146 - в медицинских учреждениях", - сообщает ведомство. Отмечается, что данные по смертям, зарегистрированным в социальных и медико-социальных учреждениях, будут обновлены 23 июня.
В настоящее время в больницах остаются 10 125 человек с коронавирусом, за сутки было зарегистрировано 136 новых госпитализаций. С тяжелой формой COVID-19 в отделениях реанимации находятся 752 человек. За сутки в реанимацию поступило 15 новых пациентов. Вместе с тем, общее число больных коронавирусом в отделениях реанимации продолжает снижаться и за 24 часа сократилось на 20 человек.
Почти три четверти больных коронавирусом, лежащих в реанимации - 74% - находятся в четырех регионах страны. Помимо столичного региона Франции, речь идет также о регионах Овернь - Рона - Альпы, О-де-Франс и Гранд-Эст.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАльпыЗдоровье - ОбществоФранцияВ мире
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