Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,6 тысячи

"C начала эпидемии 103 654 человека были госпитализированы, из них 18260 - в отделения реанимации. Домой выписаны 73 887 человек. С начала эпидемии умерли 29 603 человека, из них 19 146 - в медицинских учреждениях", - сообщает ведомство. Отмечается, что данные по смертям, зарегистрированным в социальных и медико-социальных учреждениях, будут обновлены 23 июня.

В настоящее время в больницах остаются 10 125 человек с коронавирусом, за сутки было зарегистрировано 136 новых госпитализаций. С тяжелой формой COVID-19 в отделениях реанимации находятся 752 человек. За сутки в реанимацию поступило 15 новых пациентов. Вместе с тем, общее число больных коронавирусом в отделениях реанимации продолжает снижаться и за 24 часа сократилось на 20 человек.