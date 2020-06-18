Жителям Буэнос-Айреса ограничили бег и прогулки во время карантина

Только полторы недели, 8 июня, назад граждане смогли после трех месяцев изоляции выйти на улицу и пробежаться или просто пройтись, до этого люди прогуливались до аптеки и магазинов. В первый же день, когда был снят запрет, на улицы Буэнос-Айреса выбежали тысячи людей. Им было разрешено выходить по ночам – с 20.00 до 8.00 утра.