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Жителям Буэнос-Айреса ограничили бег и прогулки во время карантина
Жителям Буэнос-Айреса снова ограничили возможность бегать и гулять во время карантина, следует из заявлений мэра города Орасио Ларреты. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:48
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, латинская америка, аргентина, буэнос-айрес (город), в мире

Жителям Буэнос-Айреса ограничили бег и прогулки во время карантина

20:48 18.06.2020
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© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн – РИА Новости. Жителям Буэнос-Айреса снова ограничили возможность бегать и гулять во время карантина, следует из заявлений мэра города Орасио Ларреты.
Только полторы недели, 8 июня, назад граждане смогли после трех месяцев изоляции выйти на улицу и пробежаться или просто пройтись, до этого люди прогуливались до аптеки и магазинов. В первый же день, когда был снят запрет, на улицы Буэнос-Айреса выбежали тысячи людей. Им было разрешено выходить по ночам – с 20.00 до 8.00 утра.
Дело в том, что в Аргентине, как и во многих других странах Латинской Америки, бег пользуется большой популярностью у граждан, это один из самых распространенных видов спорта. Однако массовый забег привлек внимание властей, и они решили изменить правила.
"Мы расширим время пребывания на улице… Можно будет выходить с 19.00 до 9.00 утра, выход на улицу будет в соответствии с номером паспорта", - сообщил мэр города в интервью радио Mitre. Те, чей паспорт заканчивается на четную цифру, будут бегать по четным дням, у кого на нечетную – по нечетным.
В режиме изоляции: как коронавирус изменил мир
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Во Франции, где заболели больше 16 тысяч человек и 674 погибли, на два месяца введено чрезвычайное санитарное положение.

Туристка фотографируется на безлюдной площади Трокадеро у Эйфелевой башни в Париже
1 из 20

Во Франции, где заболели больше 16 тысяч человек и 674 погибли, на два месяца введено чрезвычайное санитарное положение.

© РИА Новости / Доминик Бутен
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

В стране действуют строгие ограничения на передвижение людей. Каждый раз, когда нужно выйти на улицу, требуется заполнить специальный документ.

Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже
2 из 20

В стране действуют строгие ограничения на передвижение людей. Каждый раз, когда нужно выйти на улицу, требуется заполнить специальный документ.

© РИА Новости / Доминик Бутен
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Работают лишь аптеки, продуктовые лавки, банки, автозаправки и табачные киоски. Все остальные магазины и учреждения закрыты.

Люди стоят в очереди возле продуктового магазина в Париже
3 из 20

Работают лишь аптеки, продуктовые лавки, банки, автозаправки и табачные киоски. Все остальные магазины и учреждения закрыты.

© РИА Новости / Доминик Бутен
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанк

В Грузии инфицированы 54 человека, под наблюдением находятся более 290, на карантине — около трех тысяч.

Мужчина в защитной маске в вагоне метро в Тбилиси
4 из 20

В Грузии инфицированы 54 человека, под наблюдением находятся более 290, на карантине — около трех тысяч.

© Sputnik / Александр Имедашвили
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанк

Из-за распространения коронавируса грузинские власти объявили чрезвычайное положение. Скопление более десяти человек карается санкциями.

Опустевшие в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улицы Тбилиси
5 из 20

Из-за распространения коронавируса грузинские власти объявили чрезвычайное положение. Скопление более десяти человек карается санкциями.

© Sputnik / Александр Имедашвили
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанк

В минувшие выходные почти 200 человек, нарушивших правила самоизоляции, принудительно отправили на карантин.

Очередь в магазин на улице Тбилиси
6 из 20

В минувшие выходные почти 200 человек, нарушивших правила самоизоляции, принудительно отправили на карантин.

© Sputnik / Александр Имедашвили
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В России число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек, 262 из них — в Москве.

Молодой человек в защитной маске в Москве
7 из 20

В России число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек, 262 из них — в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В российской столице действует режим повышенной готовности. Метрополитен закупает тепловизоры, дезинфицирует поезда и тоннели и отключает кнопки открытия дверей.

Опустевшие станции Московского метрополитена
8 из 20

В российской столице действует режим повышенной готовности. Метрополитен закупает тепловизоры, дезинфицирует поезда и тоннели и отключает кнопки открытия дверей.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Запрещены любые досуговые мероприятия с числом участников больше 50 человек. Музеи и библиотеки закрылись до 10 апреля.

Государственная Третьяковская галерея, закрытая в связи с короновирусом
9 из 20

Запрещены любые досуговые мероприятия с числом участников больше 50 человек. Музеи и библиотеки закрылись до 10 апреля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Татарстане, где от COVID-19 лечатся шесть человек, действует особый санитарно-эпидемиологический режим.

Санитарная обработка станции метро Суконная слобода в Казани
10 из 20

В Татарстане, где от COVID-19 лечатся шесть человек, действует особый санитарно-эпидемиологический режим.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанк

В Чехии число заболевших коронавирусом превысило 1100 человек, зафиксирован один смертельный случай.

Опустевшие в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улицы Праги
11 из 20

В Чехии число заболевших коронавирусом превысило 1100 человек, зафиксирован один смертельный случай.

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанк

По всей стране ввели общенациональный карантин. Жителям рекомендовано не выходить без острой необходимости из дома, а на улице обязательно носить маску.

Мужчина в маске на опустевшей в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улице Праги
12 из 20

По всей стране ввели общенациональный карантин. Жителям рекомендовано не выходить без острой необходимости из дома, а на улице обязательно носить маску.

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанк

Людей, вышедших из дома без защитной маски, ждет штраф до трех миллионов крон (около 130 тысяч долларов).

Опустевшие в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улицы Праги
13 из 20

Людей, вышедших из дома без защитной маски, ждет штраф до трех миллионов крон (около 130 тысяч долларов).

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

В США COVID-19 больны больше 35 тысяч человек. По числу заражений страна занимает третье место в мире после Китая и Италии. Около трети американцев находятся на карантине.

Девушка в медицинской маске на улице Нью-Йорка
14 из 20

В США COVID-19 больны больше 35 тысяч человек. По числу заражений страна занимает третье место в мире после Китая и Италии. Около трети американцев находятся на карантине.

© РИА Новости / Брайан Смит
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Власти Нью-Йорка, где число заболевших составляет треть от всех случаев по всей стране, призвали семьи долго не находиться в парках и не переполнять детские площадки.

Коридор Центрального вокзала Нью-Йорка
15 из 20

Власти Нью-Йорка, где число заболевших составляет треть от всех случаев по всей стране, призвали семьи долго не находиться в парках и не переполнять детские площадки.

© РИА Новости / Брайан Смит
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать Нацгвардию для борьбы с коронавирусом в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где ситуация с заболеваемостью самая сложная.

Турникеты на станции Пенсильванский вокзал (Penn Station) в Нью-Йорке
16 из 20

Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать Нацгвардию для борьбы с коронавирусом в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где ситуация с заболеваемостью самая сложная.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Количество больных COVID-19 в Турции за сутки возросло с 947 до 1256.

Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
17 из 20

Количество больных COVID-19 в Турции за сутки возросло с 947 до 1256.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов не исключил возможности эвакуации россиян из Турции из-за ситуации с коронавирусом.

Прохожие в медицинских масках на одной из улиц в Стамбуле
18 из 20

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов не исключил возможности эвакуации россиян из Турции из-за ситуации с коронавирусом.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

В Ливане коронавирус диагностировали у 206 человек, подтверждено три смертельных случая. Власти усилили меры по борьбе с инфекцией.

Символическая елка на площади Павших (является центром антиправительственного движения Ливанской революции 17-октября) в Бейруте
19 из 20

В Ливане коронавирус диагностировали у 206 человек, подтверждено три смертельных случая. Власти усилили меры по борьбе с инфекцией.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

"Все граждане должны оставаться дома, и любой нарушитель данного распоряжения будет преследоваться по закону", — говорится в распоряжении Минздрава Ливана.

Одна из улиц в Бейруте
20 из 20

"Все граждане должны оставаться дома, и любой нарушитель данного распоряжения будет преследоваться по закону", — говорится в распоряжении Минздрава Ливана.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
1 из 20

Во Франции, где заболели больше 16 тысяч человек и 674 погибли, на два месяца введено чрезвычайное санитарное положение.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
2 из 20

В стране действуют строгие ограничения на передвижение людей. Каждый раз, когда нужно выйти на улицу, требуется заполнить специальный документ.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
3 из 20

Работают лишь аптеки, продуктовые лавки, банки, автозаправки и табачные киоски. Все остальные магазины и учреждения закрыты.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
4 из 20

В Грузии инфицированы 54 человека, под наблюдением находятся более 290, на карантине — около трех тысяч.

© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
5 из 20

Из-за распространения коронавируса грузинские власти объявили чрезвычайное положение. Скопление более десяти человек карается санкциями.

© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
6 из 20

В минувшие выходные почти 200 человек, нарушивших правила самоизоляции, принудительно отправили на карантин.

© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
7 из 20

В России число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек, 262 из них — в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 20

В российской столице действует режим повышенной готовности. Метрополитен закупает тепловизоры, дезинфицирует поезда и тоннели и отключает кнопки открытия дверей.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
9 из 20

Запрещены любые досуговые мероприятия с числом участников больше 50 человек. Музеи и библиотеки закрылись до 10 апреля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 20

В Татарстане, где от COVID-19 лечатся шесть человек, действует особый санитарно-эпидемиологический режим.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 20

В Чехии число заболевших коронавирусом превысило 1100 человек, зафиксирован один смертельный случай.

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в фотобанк
12 из 20

По всей стране ввели общенациональный карантин. Жителям рекомендовано не выходить без острой необходимости из дома, а на улице обязательно носить маску.

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в фотобанк
13 из 20

Людей, вышедших из дома без защитной маски, ждет штраф до трех миллионов крон (около 130 тысяч долларов).

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в фотобанк
14 из 20

В США COVID-19 больны больше 35 тысяч человек. По числу заражений страна занимает третье место в мире после Китая и Италии. Около трети американцев находятся на карантине.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
15 из 20

Власти Нью-Йорка, где число заболевших составляет треть от всех случаев по всей стране, призвали семьи долго не находиться в парках и не переполнять детские площадки.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
16 из 20

Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать Нацгвардию для борьбы с коронавирусом в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где ситуация с заболеваемостью самая сложная.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
17 из 20

Количество больных COVID-19 в Турции за сутки возросло с 947 до 1256.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
18 из 20

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов не исключил возможности эвакуации россиян из Турции из-за ситуации с коронавирусом.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
19 из 20

В Ливане коронавирус диагностировали у 206 человек, подтверждено три смертельных случая. Власти усилили меры по борьбе с инфекцией.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
20 из 20

"Все граждане должны оставаться дома, и любой нарушитель данного распоряжения будет преследоваться по закону", — говорится в распоряжении Минздрава Ливана.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Кроме того, столичное правительство ужесточило правила проезда в общественном транспорте. Теперь им смогут пользоваться лишь те граждане, работа которых относится к чувствительным и важным сферам деятельности, - медики, сотрудники аптек, продовольственных магазинов, журналисты – то есть все те, которым было разрешено передвигаться по городу в самом начале введения карантина.
Те граждане, которым разрешили работать позднее (сотрудники автомастерских, обувных магазинов, оптик и т.д.), теперь должны будут добираться до работы не на общественном транспорте.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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