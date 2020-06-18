Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573153053.html
Египетский министр самоизолировался после контакта с больным COVID-19
Государственный министр информации Египта Усама Хайкаль сообщил в четверг о самоизоляции из-за контакта с зараженным коронавирусом. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
абд салам али
коронавирусы
египет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b73d7b1b012af2b16f2f13447c9f9214.jpg
https://ria.ru/20200616/1572974371.html
египет
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b73d7b1b012af2b16f2f13447c9f9214.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_11bd1aee5bc3b7b588748391428c715b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_831:0:2879:2048_1400x0_80_0_0_bed8539bc6cde474e71968cbb9a8af68.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, абд салам али, коронавирусы, египет, в мире

Египетский министр самоизолировался после контакта с больным COVID-19

17:48 18.06.2020 (обновлено: 20:50 18.06.2020)
10
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
КАИР, 18 июн – РИА Новости. Государственный министр информации Египта Усама Хайкаль сообщил в четверг о самоизоляции из-за контакта с зараженным коронавирусом.
"Ввиду того, что я контактировал с человеком, заболевшим коронавирусом, я решил самоизолироваться дома на несколько дней", - цитируется заявление Хайкаля на странице министерства в Facebook.
Врач в защитном костюме
16 июня, 01:01Распространение нового коронавируса
Коронавирус может стать еще более заразным, заявил вирусолог
Хайкаль уже третий министр, вынужденный пойти на этот шаг: 12 июня министр жилищного строительства Египта Асым аль-Газзар был вынужден самоизолироваться на 14 дней после контакта с зараженным коронавирусом посетителем ведомства. В мае на двухнедельную самоизоляцию по той же причине был вынужден уйти министр ирригации и водных ресурсов Египта Мухаммад Абд аль-Ати.
По данным минздрава Египта, в стране зафиксированы 49,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции, скончались 1850 человек.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Абд Салам АлиКоронавирусыЕгипетВ мире
Рекомендуем
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Страны НАТО согласовали пакет мер на случай второй волны коронавируса
Протест под руководством храма Воскресения Христова в Подгорице, Черногория,
В РПЦ указали на новые случаи притеснения Сербской церкви в Черногории
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом выросло до 11 329
Саратов
В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 40
Тест на коронавирус
В Непале число заразившихся коронавирусом превысило 7,8 тысячи
Врач в госпитале COVID-19
Особый карантинный режим в Азербайджане продлят до августа
Туристы осуществляют посадку в самолет
Эксперты выяснили, насколько дешевле летать по России без багажа
Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США
США поставили ВСУ военный груз на сумму 60 миллионов долларов
Космодром Байконур
Количество заболевших COVID-19 на Байконуре и рядом с ним достигло 56
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
В городе Байконур зафиксировали первую смерть от коронавируса
Вход в здание головного офиса Белгазпромбанка на улице Притыцкого в Минске
Комитет госконтроля рассказал подробности дела Белгазпромбанка
Вывеска на здании головного офиса Белгазпромбанка в Минске
По делу Белгазпромбанка задержали около 20 человек
Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
На сайте Минобороны открыли раздел, посвященный первым дням ВОВ
Советские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года
Штандарты для парада Победы в 1945 году шили в Большом театре
Здание Верховного суда в Вашингтоне
Суд запретил Трампу снять защиту от депортации 800 тысяч мигрантов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00В Москве 21 июня пройдет акция "Спасибо медработникам"
07:57Трамп заявил, что знает много интересного об инциденте с НЛО в 1947 году
07:55В Индии выявили 13,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
07:53В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
Лента новостейМолния