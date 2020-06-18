Египетский министр самоизолировался после контакта с больным COVID-19

КАИР, 18 июн – РИА Новости. Государственный министр информации Египта Усама Хайкаль сообщил в четверг о самоизоляции из-за контакта с зараженным коронавирусом.
"Ввиду того, что я контактировал с человеком, заболевшим коронавирусом, я решил самоизолироваться дома на несколько дней", - цитируется заявление Хайкаля на странице министерства в Facebook.
Хайкаль уже третий министр, вынужденный пойти на этот шаг: 12 июня министр жилищного строительства Египта Асым аль-Газзар был вынужден самоизолироваться на 14 дней после контакта с зараженным коронавирусом посетителем ведомства. В мае на двухнедельную самоизоляцию по той же причине был вынужден уйти министр ирригации и водных ресурсов Египта Мухаммад Абд аль-Ати.
По данным минздрава Египта, в стране зафиксированы 49,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции, скончались 1850 человек.
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