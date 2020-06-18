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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200618/1573153026.html
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Текущие котировки нефти в районе 40 долларов за баррель объективно отражают ситуацию на мировом рынке, считает министр энергетики России Александр Новак. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-19T04:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ситуация на нефтяном рынке
цены на нефть
опек
александр новак
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация на нефтяном рынке, цены на нефть, опек, александр новак, в мире

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

20:46 18.06.2020 (обновлено: 04:51 19.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Текущие котировки нефти в районе 40 долларов за баррель объективно отражают ситуацию на мировом рынке, считает министр энергетики России Александр Новак.

"На мой взгляд, те котировки, которые сегодня на рынке, они отражают реальную ситуацию. Они сегодня колеблются примерно в диапазоне около 40 долларов за баррель", - сказал он эфире телеканала "Россия 24" по итогам прошедшего в четверг заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Министр энергетики РФ Александр Новак
Вчера, 20:24Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Новак оценил сроки стабилизации рынка нефти
1102013
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеЦены на нефтьОПЕКАлександр НовакВ мире
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