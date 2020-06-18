Новак оценил ситуацию на рынке нефти

"На мой взгляд, те котировки, которые сегодня на рынке, они отражают реальную ситуацию. Они сегодня колеблются примерно в диапазоне около 40 долларов за баррель", - сказал он эфире телеканала "Россия 24" по итогам прошедшего в четверг заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.