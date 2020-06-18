https://ria.ru/20200618/1573153026.html
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Текущие котировки нефти в районе 40 долларов за баррель объективно отражают ситуацию на мировом рынке, считает министр энергетики России Александр Новак. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:46
2020-06-19T04:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ситуация на нефтяном рынке
цены на нефть
опек
александр новак
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на нефтяном рынке, цены на нефть, опек, александр новак, в мире