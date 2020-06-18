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Попова: за три месяца в России не было ни одной вспышки кишечной инфекции
Ни одной вспышки кишечной инфекции за последние 3 месяца в России не было, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:41
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова: за три месяца в России не было ни одной вспышки кишечной инфекции

20:38 18.06.2020 (обновлено: 20:41 18.06.2020)
403
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ни одной вспышки кишечной инфекции за последние 3 месяца в России не было, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"За последние 3 месяца в стране не было ни одной вспышки кишечной инфекции", - сказала Попова на церемонии премии "Призвание".
Бактериальная инфекция
10 июня, 08:31
Роскачество рассказало о бактериях, вызывающих пищевые отравления
26310068
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РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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