Кению избрали непостоянным членом Совбеза ООН на 2021-2022 годы

"Необходимое число голосов – 128. Кения получила 129 голосов, Джибути – 62. Набрав необходимые две трети голосов, Кения избрана членом Совета безопасности на двухлетний срок, начиная с 1 января 2021 года. Поздравляю Кению с избранием в члены Совета безопасности", - сказал Мухаммад-Банде.

Все эти государства уже были членами Совбеза. Индия занимала кресло в СБ семь раз, Мексика и Норвегия - по четыре, Ирландия – три, Кения – дважды, Джибути – лишь один раз.