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Кению избрали непостоянным членом Совбеза ООН на 2021-2022 годы
Кения станет пятым непостоянным членом СБ ООН на 2021-2022 годы, следует из итогов голосования, которые озвучил председатель генассамблеи ООН Тиджани... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:36
тиджани мухаммад-банде
совет безопасности оон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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тиджани мухаммад-банде, совет безопасности оон, оон, кения, в мире

Кению избрали непостоянным членом Совбеза ООН на 2021-2022 годы

20:36 18.06.2020
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© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
ООН, 18 июн – РИА Новости. Кения станет пятым непостоянным членом СБ ООН на 2021-2022 годы, следует из итогов голосования, которые озвучил председатель генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде.
В четверг проходил второй тур выборов в непостоянные члены Совета безопасности. Страны выбирали между Кенией и Джибути, которые не смогли набрать необходимого числа голосов в среду.
"Необходимое число голосов – 128. Кения получила 129 голосов, Джибути – 62. Набрав необходимые две трети голосов, Кения избрана членом Совета безопасности на двухлетний срок, начиная с 1 января 2021 года. Поздравляю Кению с избранием в члены Совета безопасности", - сказал Мухаммад-Банде.
В среду непостоянными членами СБ ООН на 2021-2022 годы были избраны Индия, Мексика, Норвегия и Ирландия.
Все эти государства уже были членами Совбеза. Индия занимала кресло в СБ семь раз, Мексика и Норвегия - по четыре, Ирландия – три, Кения – дважды, Джибути – лишь один раз.
Абдельхафиз Нофаль
Вчера, 15:04
Палестина надеется на конкретные итоги обсуждения в СБ ООН планов Израиля
Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР избраны на 2019-2020 годы, а Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония, Сент-Винсент и Гренадины – на 2020-2021 годы.
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Тиджани Мухаммад-БандеСовет Безопасности ООНООНКенияВ мире
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