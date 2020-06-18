Кению избрали непостоянным членом Совбеза ООН на 2021-2022 годы

ООН, 18 июн – РИА Новости. Кения станет пятым непостоянным членом СБ ООН на 2021-2022 годы, следует из итогов голосования, которые озвучил председатель генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде.
В четверг проходил второй тур выборов в непостоянные члены Совета безопасности. Страны выбирали между Кенией и Джибути, которые не смогли набрать необходимого числа голосов в среду.
"Необходимое число голосов – 128. Кения получила 129 голосов, Джибути – 62. Набрав необходимые две трети голосов, Кения избрана членом Совета безопасности на двухлетний срок, начиная с 1 января 2021 года. Поздравляю Кению с избранием в члены Совета безопасности", - сказал Мухаммад-Банде.
Все эти государства уже были членами Совбеза. Индия занимала кресло в СБ семь раз, Мексика и Норвегия - по четыре, Ирландия – три, Кения – дважды, Джибути – лишь один раз.
Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР избраны на 2019-2020 годы, а Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония, Сент-Винсент и Гренадины – на 2020-2021 годы.