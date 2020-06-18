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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200618/1573152416.html
Новак оценил сроки стабилизации рынка нефти
Мировой рынок нефти может сбалансироваться концу 2020 года или к середине 2021 года с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
цены на нефть
весь мир
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
экономика
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РИА Новости
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353
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россия, цены на нефть, весь мир, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика

Новак оценил сроки стабилизации рынка нефти

20:24 18.06.2020 (обновлено: 20:55 18.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мировой рынок нефти может сбалансироваться концу 2020 года или к середине 2021 года с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире, считает министр энергетики РФ Александр Новак.
"При текущей динамике роста спроса и исполнения соглашения, кроме того, сокращение ещё отмечается у стран, которые не входят в ОПЕК+ примерно на 3,5 миллиона баррелей, при такой динамике мы можем достаточно быстро, может быть, к концу этого года или к середине следующего года, выйти на сбалансированный рынок, то есть на снижение остатков до уровня среднего пятилетнего значения", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьВесь мирМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакЭкономика
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