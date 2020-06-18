https://ria.ru/20200618/1573152416.html
Новак оценил сроки стабилизации рынка нефти
Мировой рынок нефти может сбалансироваться концу 2020 года или к середине 2021 года с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:24
2020-06-18T20:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
цены на нефть
весь мир
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цены на нефть, весь мир, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика