У главы пресс-службы парламента Киргизии выявили коронавирус

БИШКЕК, 18 июн - РИА Новости. Глава пресс-службы парламента Глава пресс-службы парламента Киргизии Ибраим Нуракун уулу заявил на своей странице в Facebook, что у него подтвердился коронавирус.

“В воскресенье у меня поднялась температура. С тех пор я не выходил из дома. Сегодня получил результаты анализов на COVID-19. Они положительные”, - написал Нуракун уулу.

По его словам, уже установлен круг лиц, с которыми он контактировал в последние дни.

“Сотрудники пресс-службы пока будут работать дистанционно, у них взяли анализы. Также тест на коронавирус провели нескольким депутатам и сотрудникам аппарата Жогорку Кенеша (парламента - ред). Результаты будут в ближайшие дни”, - заявил он.

Число выявленных случаев коронавируса в Киргизии возросло до 2657. Умер 31 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1933 пациента.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.