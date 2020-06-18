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У главы пресс-службы парламента Киргизии выявили коронавирус
Глава пресс-службы парламента Киргизии Ибраим Нуракун уулу заявил на своей странице в Facebook, что у него подтвердился коронавирус. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:24
2020-06-18T20:24
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, киргизия, в мире
БИШКЕК, 18 июн - РИА Новости.
Глава пресс-службы парламента Киргизии
Ибраим Нуракун уулу заявил на своей странице в Facebook, что у него подтвердился коронавирус.
“В воскресенье у меня поднялась температура. С тех пор я не выходил из дома. Сегодня получил результаты анализов на COVID-19. Они положительные”, - написал Нуракун уулу.
По его словам, уже установлен круг лиц, с которыми он контактировал в последние дни.
“Сотрудники пресс-службы пока будут работать дистанционно, у них взяли анализы. Также тест на коронавирус провели нескольким депутатам и сотрудникам аппарата Жогорку Кенеша (парламента - ред). Результаты будут в ближайшие дни”, - заявил он.
Число выявленных случаев коронавируса в Киргизии возросло до 2657. Умер 31 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1933 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.