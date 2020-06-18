Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Небезопасное хранение данных — самая распространенная уязвимость в мобильных приложениях, говорится в отчете Небезопасное хранение данных — самая распространенная уязвимость в мобильных приложениях, говорится в отчете Сбербанка и его дочерней компании Bi.Zone.

Отмечается, что это встречается в 67 процентах проектов. Проблемы с незащищенной передачей данных выявили в 49 процентах.

Возможность кражи cookies-файлов пользователей (фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя) через функцию просмотра веб-cтраниц в мобильных приложениях обнаружили в 23 процентах.