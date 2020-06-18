https://ria.ru/20200618/1573152183.html
Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений
Небезопасное хранение данных — самая распространенная уязвимость в мобильных приложениях, говорится в отчете Сбербанка и его дочерней компании Bi.Zone. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:17
2020-06-18T20:43
россия
сбербанк россии
технологии
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, сбербанк россии, технологии, общество
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Небезопасное хранение данных — самая распространенная уязвимость в мобильных приложениях, говорится в отчете Сбербанка
и его дочерней компании Bi.Zone.
Отмечается, что это встречается в 67 процентах проектов. Проблемы с незащищенной передачей данных выявили в 49 процентах.
Возможность кражи cookies-файлов пользователей (фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя) через функцию просмотра веб-cтраниц в мобильных приложениях обнаружили в 23 процентах.
"Уязвимости, характерные именно для мобильных приложений, — возможность перебора телефонных номеров и превышения установленного лимита сообщений, — были найдены в 17 процентах и 14 процентах проектов соответственно", — заключили авторы отчета.