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Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений
Небезопасное хранение данных — самая распространенная уязвимость в мобильных приложениях, говорится в отчете Сбербанка и его дочерней компании Bi.Zone. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:43
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РИА Новости
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россия, сбербанк россии, технологии, общество

Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений

20:17 18.06.2020 (обновлено: 20:43 18.06.2020)
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© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Небезопасное хранение данных — самая распространенная уязвимость в мобильных приложениях, говорится в отчете Сбербанка и его дочерней компании Bi.Zone.
Отмечается, что это встречается в 67 процентах проектов. Проблемы с незащищенной передачей данных выявили в 49 процентах.
Возможность кражи cookies-файлов пользователей (фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя) через функцию просмотра веб-cтраниц в мобильных приложениях обнаружили в 23 процентах.
"Уязвимости, характерные именно для мобильных приложений, — возможность перебора телефонных номеров и превышения установленного лимита сообщений, — были найдены в 17 процентах и 14 процентах проектов соответственно", — заключили авторы отчета.
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
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