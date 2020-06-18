ДУМ поддержало петицию о строительстве мечетей в крупных городах

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) опубликовало петицию в поддержку строительства мечетей в российских городах-миллионниках, следует из сообщения пресс-службы ДУМ РФ, опубликованном на сайте организации.

"Петиция в поддержку строительства мечетей в российских городах-миллионниках нашла отклик в российском обществе. Сбор подписей начался 12 июня – в День России на платформе Сhange.org. Акцию в поддержку строительства мечетей благословил (председатель ДУМ РФ и Совета муфтиев России) муфтий шейх Равиль Гайнутдин", - сказано в сообщении.

На вечер 18 июня петиция набрала более одной тысячи голосов.

Ранее руководитель пресс-службы ДУМ РФ Диляра Ахметова опубликовала на сайте Change.org петицию с просьбой к властям всех уровней разрешить строить мечети в городах-миллионниках.

"Мы призываем власти всех уровней разрешить строить мечети в городах-миллионниках. Не разрушать уже построенные или строящиеся мечети и молельные дома, не отзывать ранее выделенные земельные участки. Мы призываем государство не препятствовать, а всемерно содействовать в возведении мечетей и их функционировании", - сказано в петиции.

Ее автор отмечает, что строительство новых мечетей и их развитие "сдерживается из-за негативных стереотипов, навязанных российскому обществу его недоброжелателями".

Однако теперь, по мнению Ахметовой, "российское общество увидело в мечетях важнейший социальный институт", так как во время эпидемии коронавируса они стали "центрами благотворительных усилий и волонтерской активности", организовав материальную и продуктовую помощь тысячам людей вне зависимости от их национальности и вероисповедания.