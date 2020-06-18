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Религия и мировоззрение
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ДУМ поддержало петицию о строительстве мечетей в крупных городах
Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) опубликовало петицию в поддержку строительства мечетей в российских городах-миллионниках, следует из РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:16
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РИА Новости
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религия, россия, новости - религия и мировоззрение, равиль гайнутдин, общество

ДУМ поддержало петицию о строительстве мечетей в крупных городах

20:12 18.06.2020 (обновлено: 20:16 18.06.2020)
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© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев РоссииПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев России
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) опубликовало петицию в поддержку строительства мечетей в российских городах-миллионниках, следует из сообщения пресс-службы ДУМ РФ, опубликованном на сайте организации.
"Петиция в поддержку строительства мечетей в российских городах-миллионниках нашла отклик в российском обществе. Сбор подписей начался 12 июня – в День России на платформе Сhange.org. Акцию в поддержку строительства мечетей благословил (председатель ДУМ РФ и Совета муфтиев России) муфтий шейх Равиль Гайнутдин", - сказано в сообщении.
На вечер 18 июня петиция набрала более одной тысячи голосов.
Ранее руководитель пресс-службы ДУМ РФ Диляра Ахметова опубликовала на сайте Change.org петицию с просьбой к властям всех уровней разрешить строить мечети в городах-миллионниках.
"Мы призываем власти всех уровней разрешить строить мечети в городах-миллионниках. Не разрушать уже построенные или строящиеся мечети и молельные дома, не отзывать ранее выделенные земельные участки. Мы призываем государство не препятствовать, а всемерно содействовать в возведении мечетей и их функционировании", - сказано в петиции.
Ее автор отмечает, что строительство новых мечетей и их развитие "сдерживается из-за негативных стереотипов, навязанных российскому обществу его недоброжелателями".
Однако теперь, по мнению Ахметовой, "российское общество увидело в мечетях важнейший социальный институт", так как во время эпидемии коронавируса они стали "центрами благотворительных усилий и волонтерской активности", организовав материальную и продуктовую помощь тысячам людей вне зависимости от их национальности и вероисповедания.
"Мечеть воспитывает не только мусульман, но благотворно влияет на все общество, также как и храм любой другой традиционной и мировой религии. Сегодня, когда сама жизнь доказала полную несостоятельность всех предубеждений и опасений насчет мечетей, мы выступаем с призывом строительства новых мусульманских богослужебных домов в крупных городах России, где в этом есть острая необходимость", - подытоживает автор документа.
Верующие смотрят онлайн трансляцию хатма в Галеевской мечети в Казани
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Религия и мировоззрениеРелигияРоссияНовости - Религия и мировоззрениеРавиль ГайнутдинОбщество
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