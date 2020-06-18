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Религия и мировоззрение
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Священники РПЦ провели более 1,9 тыс бесед на горячей линии "Мы вместе"
Священники Русской православной церкви за два месяца провели более 1,9 тысячи духовных бесед на горячей линии проекта "Мы вместе", говорится в распространенном... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:08
религия и мировоззрение
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353
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религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, ростелеком, общество

Священники РПЦ провели более 1,9 тыс бесед на горячей линии "Мы вместе"

20:08 18.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк Священнослужитель на божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Священнослужитель на божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Священники Русской православной церкви за два месяца провели более 1,9 тысячи духовных бесед на горячей линии проекта "Мы вместе", говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
"Священники принимают звонки круглосуточно с 18 апреля. За два месяца в рамках проекта общероссийской горячей линии #МыВместе 32 московских священнослужителя Русской православной церкви ответили на более чем 1,9 тысячи звонков по вопросам духовной помощи. Вызов переадресуют на священника операторы горячей линии", - говорится в сообщении пресс-службы.
Несмотря на смягчение карантинных мер, многие люди продолжают звонить и задавать вопросы, отмечают в синодальном отделе.
Кроме участия в проекте "Мы вместе" в период карантина Русская православная церковь открыла 96 горячих линий, также "действуют более 100 православных добровольческих служб, почти 7 тысяч церковных волонтеров участвуют в помощи", подчеркнули в отделе.
Ранее в РПЦ сообщили, что большинство запросов на горячие линии Церкви касается продуктовой помощи. В связи с этим в синодальном отделе напомнили о сборе средств на покупку продуктов и предметов первой необходимости для людей, которые оказались в состоянии крайней нужды. По оценкам отдела, в связи с пандемией более 100 тысяч человек нуждаются в срочной продуктовой помощи в России и других странах.
"Поддержать сбор средств можно на сайте Милосердие.ру или отправив sms на короткий номер 3443 со словом "Еда" и суммой пожертвования", - сказано в сообщении.
Всероссийская акция "Мы вместе", а также горячая линия были запущены в марте для помощи в период пандемии коронавируса Общероссийским народным фронтом в партнерстве с фондом Росконгресс, Ассоциацией волонтерских центров, Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", "Волонтерами Конституции" и ПАО "Ростелеком".
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