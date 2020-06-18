Священники РПЦ провели более 1,9 тыс бесед на горячей линии "Мы вместе"

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Священники Русской православной церкви за два месяца провели более 1,9 тысячи духовных бесед на горячей линии проекта "Мы вместе", говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

"Священники принимают звонки круглосуточно с 18 апреля. За два месяца в рамках проекта общероссийской горячей линии #МыВместе 32 московских священнослужителя Русской православной церкви ответили на более чем 1,9 тысячи звонков по вопросам духовной помощи. Вызов переадресуют на священника операторы горячей линии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Несмотря на смягчение карантинных мер, многие люди продолжают звонить и задавать вопросы, отмечают в синодальном отделе.

Кроме участия в проекте "Мы вместе" в период карантина Русская православная церковь открыла 96 горячих линий, также "действуют более 100 православных добровольческих служб, почти 7 тысяч церковных волонтеров участвуют в помощи", подчеркнули в отделе.

Ранее в РПЦ сообщили, что большинство запросов на горячие линии Церкви касается продуктовой помощи. В связи с этим в синодальном отделе напомнили о сборе средств на покупку продуктов и предметов первой необходимости для людей, которые оказались в состоянии крайней нужды. По оценкам отдела, в связи с пандемией более 100 тысяч человек нуждаются в срочной продуктовой помощи в России и других странах.

"Поддержать сбор средств можно на сайте Милосердие.ру или отправив sms на короткий номер 3443 со словом "Еда" и суммой пожертвования", - сказано в сообщении.