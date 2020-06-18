Экс-канцлера Австрии лишили прав за "пьяное" вождение

Сама Бирляйн рассказала газете, что очень сожалеет о своем поступке. "Мне жаль, что после посиделок с друзьями я поехала домой на машине, несмотря на употребление спиртного… Мой поступок не соответствует ни моим собственным высоким требованиям, ни примеру, который я должна подавать. Мне искренне жаль", - заявила экс-канцлер.