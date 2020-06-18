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Экс-канцлера Австрии лишили прав за "пьяное" вождение
Экс-канцлер Австрии Бригитте Бирляйн была поймана за рулем своего автомобиля после употребления алкоголя и лишилась водительских прав, сообщает газета Kronen... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:13
бригитте бирляйн
австрия
вена
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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бригитте бирляйн, австрия, вена, в мире

Экс-канцлера Австрии лишили прав за "пьяное" вождение

20:13 18.06.2020
4519
© Фото : Constitutional Court of Austria / VfGH / Achim BieniekБригитта Бирляйн
Бригитта Бирляйн
© Фото : Constitutional Court of Austria / VfGH / Achim Bieniek
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Экс-канцлер Австрии Бригитте Бирляйн была поймана за рулем своего автомобиля после употребления алкоголя и лишилась водительских прав, сообщает газета Kronen Zeitung.
Как сообщает газета, вечером в среду Бирляйн отдыхала с друзьями в одном из ресторанов в центре Вены, выпивая алкогольные напитки. Когда вечер закончился, она села в свою машину и поехала домой.
Незадолго до полуночи Бирляйн остановили полицейские. Они решили провести проверку на алкогольное опьянение, и алкотестер показал свыше 0,8 промилле в крови экс-канцлера.
Сама Бирляйн рассказала газете, что очень сожалеет о своем поступке. "Мне жаль, что после посиделок с друзьями я поехала домой на машине, несмотря на употребление спиртного… Мой поступок не соответствует ни моим собственным высоким требованиям, ни примеру, который я должна подавать. Мне искренне жаль", - заявила экс-канцлер.
Бирляйн возглавляла переходное правительство в Австрии с июня 2019 года по январь 2020 года после того, как парламент республики вынес вотум недоверия правительству во главе с Себастьяном Курцем на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Инспектор ГИБДД во время патрулирования
10 июня, 22:57
Водителя пензенского вице-премьера лишили прав за "пьяное" вождение
36194011
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Бригитте БирляйнАвстрияВенаВ мире
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