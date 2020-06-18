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Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Полиция американского штата Колорадо арестовала супружескую пару, которая заставляла ребенка пить воду и тем самым погубила его, пишет Gazette. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:57
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РИА Новости
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сша, в мире

Родители погубили ребенка, заставив выпить воду

20:01 18.06.2020 (обновлено: 21:57 18.06.2020)
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CC0 / insightzaoya / Стакан водыСтакан воды
Стакан воды
CC0 / insightzaoya / Стакан воды
Стакан воды. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Полиция американского штата Колорадо арестовала супружескую пару, которая заставляла ребенка пить воду и тем самым погубила его, пишет Gazette.
Отец 11-летнего мальчика и мачеха заставляли его пить по два литра воды каждый день, так как считали, что он страдал от наследственного урологического заболевания. В результате такого "лечения" в марте этого года ребенок умер.
За день до смерти мальчику за четыре часа пришлось выпить около трех литров воды. Это вызвало рвоту, ребенок жаловался на боль в ногах, а затем стал сонливым и перестал говорить. Следующим утром отец нашел его окровавленным, с пеной во рту. Врачам не удалось спасти мальчика.
Смерть была вызвана гипергидратацией — состоянием, при котором избыток воды в организме приводит к отеку легких и мозга. Кроме того, на лбу и левой брови ребенка была кровь, а по всему телу синяки.
В полиции заподозрили, что от жестокого обращения пострадали еще пятеро других детей, которых воспитывали Райан и Тара. Всего же в семье было девять детей.
Супругов обвинили в убийстве, жестоком обращении с ребенком, повлекшем смерть, и шести случаях жестокого обращения с детьми.
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93134239952
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