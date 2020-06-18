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Тамбовская область
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Вице-губернатор Габуев: необходимо вернуть ФК "Тамбов" в родной город
Тамбовские власти продолжают контролировать реконструкцию стадиона "Спартак" для приведения его в соответствие с требованиями Российской премьер-лиги, в которой РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:00
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РИА Новости
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353
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тамбовская область, тамбов, футбол, спорт

Вице-губернатор Габуев: необходимо вернуть ФК "Тамбов" в родной город

20:00 18.06.2020
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© Fotolia / halk24Футбольный мяч
Футбольный мяч
© Fotolia / halk24
ТАМБОВ, 18 июн – РИА Новости. Тамбовские власти продолжают контролировать реконструкцию стадиона "Спартак" для приведения его в соответствие с требованиями Российской премьер-лиги, в которой сейчас играет ФК "Тамбов", сообщил в четверг на пресс-конференции заместитель главы администрации Тамбовской области, президент ФК "Тамбов"  Арсен Габуев.
Почти год футбольный клуб "Тамбов" проводит домашние матчи не на местном стадионе, а в Саранске, затем в Нижнем Новгороде. Играть на малой родине у команды не получается из-за неготовности стадиона "Спартак", реконструкция которого проводится с 2017 года. На "Спартаке" появилась новая система освещения и новое футбольное поле. Затем по программе "Наследие чемпионата мира" Тамбов получил оборудование для систем контроля доступа (СКУД), которое было безвозмездно передано с московского стадиона "Спартак".
"Проект установки СКУДов, систем безопасности в начале июля должен вернуться с государственной экспертизы. Мы надеемся, вернется с положительным заключением. Это даст нам право на проведение торгов на монтаж системы безопасности. Эти работы займут около 1,5-2 месяцев", - отметил Габуев.
По его словам, огромная работа проделана по перепланировке и увеличению количества трибун. Проект трибун с подтрибунными помещениями сейчас полностью согласован. Количество посадочных мест с 5 тысяч должно возрасти до 10 тысяч.
"Ведутся постоянные переговоры с поставщиками трибун. Изучаются характеристики предлагаемого оборудования, возможности, соответствие всем предъявляемым требованиям. После проведения положенной процедуры конкурсных торгов на установку трибун уйдет около 3-4 месяцев", - сказал Габуев.
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Он  добавил, что бюджет клуба небольшой, часть его финансируется из областного бюджета по программе "Развитие физической культуры и спорта". Соответственно, велика заинтересованность руководства клуба сократить транспортные расходы команды и расходы на аренду стадионов в других городах.
"У нас большой долг перед нашими болельщиками. Они должны ощутить всю красоту большого футбола, получить те эмоции, которые получают болельщики на матчах премьер-лиги. "ФК "Тамбов" - это социальный проект, направленный на развитие, популяризацию футбола в регионе. Поэтому мы сделаем все, чтобы команда вернулась в родной город", - подчеркнул Габуев.
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