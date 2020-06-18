Вице-губернатор Габуев: необходимо вернуть ФК "Тамбов" в родной город

ТАМБОВ, 18 июн – РИА Новости. Тамбовские власти продолжают контролировать реконструкцию стадиона "Спартак" для приведения его в соответствие с требованиями Российской премьер-лиги, в которой сейчас играет ФК "Тамбов", сообщил в четверг на пресс-конференции заместитель главы администрации Тамбовские власти продолжают контролировать реконструкцию стадиона "Спартак" для приведения его в соответствие с требованиями Российской премьер-лиги, в которой сейчас играет ФК "Тамбов", сообщил в четверг на пресс-конференции заместитель главы администрации Тамбовской области , президент ФК "Тамбов" Арсен Габуев.

Почти год футбольный клуб "Тамбов" проводит домашние матчи не на местном стадионе, а в Саранске, затем в Нижнем Новгороде. Играть на малой родине у команды не получается из-за неготовности стадиона "Спартак", реконструкция которого проводится с 2017 года. На "Спартаке" появилась новая система освещения и новое футбольное поле. Затем по программе "Наследие чемпионата мира" Тамбов получил оборудование для систем контроля доступа (СКУД), которое было безвозмездно передано с московского стадиона "Спартак".

"Проект установки СКУДов, систем безопасности в начале июля должен вернуться с государственной экспертизы. Мы надеемся, вернется с положительным заключением. Это даст нам право на проведение торгов на монтаж системы безопасности. Эти работы займут около 1,5-2 месяцев", - отметил Габуев.

По его словам, огромная работа проделана по перепланировке и увеличению количества трибун. Проект трибун с подтрибунными помещениями сейчас полностью согласован. Количество посадочных мест с 5 тысяч должно возрасти до 10 тысяч.

"Ведутся постоянные переговоры с поставщиками трибун. Изучаются характеристики предлагаемого оборудования, возможности, соответствие всем предъявляемым требованиям. После проведения положенной процедуры конкурсных торгов на установку трибун уйдет около 3-4 месяцев", - сказал Габуев.

Он добавил, что бюджет клуба небольшой, часть его финансируется из областного бюджета по программе "Развитие физической культуры и спорта". Соответственно, велика заинтересованность руководства клуба сократить транспортные расходы команды и расходы на аренду стадионов в других городах.