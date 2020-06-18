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Генпрокуратура Армении намерена обжаловать освобождение Кочаряна
Генеральная прокуратура Армении намерена обжаловать принятое в четверг решение апелляционного суда об освобождении под залог экс-президента страны Роберта... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:00
роберт кочарян
ереван
армения
в мире
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роберт кочарян, ереван, армения, в мире

Генпрокуратура Армении намерена обжаловать освобождение Кочаряна

20:00 18.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкБывший президент Армении Роберт Кочарян
Бывший президент Армении Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 18 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении намерена обжаловать принятое в четверг решение апелляционного суда об освобождении под залог экс-президента страны Роберта Кочаряна, сказала РИА Новости пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян.
В четверг судья Апелляционного суда принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона доллара). Таким образом он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать.
"Прокуратура не раз заявляла, что мы находимся на таком этапе судебного следствия, когда существенно высоки риски препятствования подсудимым расследованию дела посредством незаконного воздействия на участников судопроизводства. Никакая мера пресечения, помимо ареста, не способна нейтрализовать риски, связанные с обеспечением надлежащего поведения подсудимого", - отметила Хачатрян.
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По ее словам, после поступления дела в суд, процесс пока не вступил в этап судебного следствия, и "несколько раз рассматривающий дело суд, в том числе апелляционный, констатировал наличие указанных рисков".
"В этой связи можем сказать, что прокуратура подаст против судебного акта кассационную жалобу", - отметила пресс-секретарь.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Двенадцатого мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.
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