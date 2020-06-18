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В Черногории ввели обязательное ношение масок в общественных местах
Четверо новых больных COVID-19 выявлены в Черногории, Национальный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) ввел обязательное ношение масок в общественных... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:55
2020-06-18T19:55
распространение нового коронавируса
черногория
босния и герцеговина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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черногория, босния и герцеговина, в мире
БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости.
Четверо новых больных COVID-19
выявлены в Черногории
, Национальный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) ввел обязательное ношение масок в общественных местах, находящихся в закрытых объектах, сообщило правительство республики.
В Черногории, власти которой объявили ее свободной от COVID-19 страной, накануне было выявлено семь новых случаев заболевания, к уже имевшимся двум "импортированным" из Боснии и Герцеговины. В четверг Институт общественного здоровья сообщил еще о четырех зараженных.
"Учитывая драматичное увеличение числа инфицированных в странах региона и число новых зараженных в Черногории, принято решение об обязательном ношении защитных масок во всех общественных местах, которые находятся в закрытых помещениях, а также транспорте. Ношение масок обязательно и для работников сферы услуг на открытом пространстве", - сообщил кабмин в Twitter.
Коронавирус впервые с конца мая был выявлен 14 июня у одного гражданина страны, который перед тем посещал соседнюю Боснию и Герцеговину и по возвращении находился на самоизоляции. Ранее диагноз COVID-19 был подтвержден у находящегося в Черногории боснийца, который был помещен в карантин. По данным черногорского минздрава, всего с начала пандемии выявлено 337 случаев COVID-19, скончались девять человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.