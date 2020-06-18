Хирургическое отделение пермской больницы закрыли на карантин

ПЕРМЬ, 18 июн - РИА Новости. Хирургическое отделение пермской больницы №2 имени Граля закрыли на карантин после выявления COVID-19 у девяти пациентов и четырёх медработников, сообщили в региональном минздраве.

"С 16 июня на прием и выписку закрыто хирургическое отделение в ГБУЗ ПК "ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля" в связи с тем, что у сотрудника выявлен COVID-19. Сейчас коронавирус подтвержден у 4 сотрудников и 9 пациентов. Проводится эпидрасследование", - говорится в сообщении.

Специалистами Роспотребнадзора установлены все люди, общавшиеся с заболевшими. У них взяты мазки для исследования на COVID-19.

По информации минздрава, на карантин помещены 24 человека: несколько пациентов и медиков изолированы в отделении и на дому, пять больных отправлены в медико-санитарную часть №1.

В ведомстве добавили, что сейчас в хирургии проводятся противоэпидемические мероприятия.

Пациенты, нуждающиеся в оказании медицинской помощи по данному профилю, будут перенаправлены в другие помещения отделения хирургии, изолированные от тех, что находятся на обсервации.

Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2937 человек, выздоровели 1685 пациентов, скончались 102, на домашнем карантине остаются около 2,2 тысячи человек.