https://ria.ru/20200618/1573151266.html
В Калужской области летние кафе откроются c 24 июня
Власти Калужской области разрешат с 24 июня приступить к работе летним кафе и готовятся перейти ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:52
2020-06-18T19:52
калужская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владислав шапша
коронавирусы
калужская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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КАЛУГА, 18 июн – РИА Новости.
Власти Калужской области
разрешат с 24 июня приступить к работе летним кафе и готовятся перейти ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса
в регионе, заявил врио губернатора области Владислав Шапша
.
"С 24 июня смогут работать предприятия общепита в рамках летних кафе, в рамках работы на свежем воздухе, на временных верандах. И если сохранится положительная динамика по снижению заболеваемости, по количеству выздоровевших людей, то в конце июня мы сможем перейти ко второму этапу снятия ограничений", - рассказал Шапша в видеообращении, опубликованном в его аккаунтах в социальных сетях.
Он отметил, что с 20 июня в регионе будет разрешено работать всем непродовольственным магазинам площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом. В рамках второго этапа откроются магазины площадью до 800 квадратных метров, а также власти разрешат работать фитнес-центрам, возобновится оказание плановых медицинских услуг.
Первый этап снятия ограничительных мер стартовал в регионе 3 июня. Жителям разрешили, в частности, прогулки и занятия спортом на улице, открылись парикмахерские.
В Калужской области, по данным на 18 июня, 5462 подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 63 выявлены за последние сутки. Выздоровели 2740 человек, из них 76 - за последние сутки. Скончался 41 пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.