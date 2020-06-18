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Калужская область
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В Калужской области летние кафе откроются c 24 июня
Власти Калужской области разрешат с 24 июня приступить к работе летним кафе и готовятся перейти ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:52
калужская область
коронавирус в россии
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владислав шапша
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В Калужской области летние кафе откроются c 24 июня

19:52 18.06.2020
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© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша
ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша
© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт
ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша
КАЛУГА, 18 июн – РИА Новости. Власти Калужской области разрешат с 24 июня приступить к работе летним кафе и готовятся перейти ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса в регионе, заявил врио губернатора области Владислав Шапша.
"С 24 июня смогут работать предприятия общепита в рамках летних кафе, в рамках работы на свежем воздухе, на временных верандах. И если сохранится положительная динамика по снижению заболеваемости, по количеству выздоровевших людей, то в конце июня мы сможем перейти ко второму этапу снятия ограничений", - рассказал Шапша в видеообращении, опубликованном в его аккаунтах в социальных сетях.
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Он отметил, что с 20 июня в регионе будет разрешено работать всем непродовольственным магазинам площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом. В рамках второго этапа откроются магазины площадью до 800 квадратных метров, а также власти разрешат работать фитнес-центрам, возобновится оказание плановых медицинских услуг.
Первый этап снятия ограничительных мер стартовал в регионе 3 июня. Жителям разрешили, в частности, прогулки и занятия спортом на улице, открылись парикмахерские.
В Калужской области, по данным на 18 июня, 5462 подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 63 выявлены за последние сутки. Выздоровели 2740 человек, из них 76 - за последние сутки. Скончался 41 пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Калужская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владислав ШапшаКоронавирусыКалужская областьОбщество
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