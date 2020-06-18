https://ria.ru/20200618/1573151231.html
В Абхазии три человека вылечились от коронавируса
Три человека выздоровели от COVID-19 в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:50
2020-06-18T19:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
абхазия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743273_0:67:3064:1791_1400x0_80_0_0_5a2bb8b645ab9a07ea6414131da2f798.jpg
абхазия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743273_0:67:3064:1791_1400x0_80_0_0_5a2bb8b645ab9a07ea6414131da2f798.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743273_175:0:2906:2048_1400x0_80_0_0_01a90a86badaf0074b71b9cc67e0be68.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743273_516:0:2564:2048_1400x0_80_0_0_5068bf75e39fd8db413349f0bc59cab2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, абхазия, общество
СУХУМ, 18 июн - РИА Новости.
Три человека выздоровели от COVID-19
в Абхазии
, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"Из Гудаутской ЦРБ выписано трое пациентов – все они абхазские курсанты российских вузов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 27 человек, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 38. Количество выздоровевших - 30. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 1 июля. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах - комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита. С 15 июня разрешено проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий. Снят запрет на проведение туристской и экскурсионной деятельности.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.