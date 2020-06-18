Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573151231.html
В Абхазии три человека вылечились от коронавируса
Три человека выздоровели от COVID-19 в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
абхазия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743273_0:67:3064:1791_1400x0_80_0_0_5a2bb8b645ab9a07ea6414131da2f798.jpg
абхазия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743273_0:67:3064:1791_1400x0_80_0_0_5a2bb8b645ab9a07ea6414131da2f798.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743273_175:0:2906:2048_1400x0_80_0_0_01a90a86badaf0074b71b9cc67e0be68.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743273_516:0:2564:2048_1400x0_80_0_0_5068bf75e39fd8db413349f0bc59cab2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, абхазия, общество

В Абхазии три человека вылечились от коронавируса

19:50 18.06.2020
208
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 18 июн - РИА Новости. Три человека выздоровели от COVID-19 в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"Из Гудаутской ЦРБ выписано трое пациентов – все они абхазские курсанты российских вузов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 27 человек, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 38. Количество выздоровевших - 30. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 1 июля. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах - комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита. С 15 июня разрешено проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий. Снят запрет на проведение туристской и экскурсионной деятельности.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
300000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАбхазияОбщество
Рекомендуем
Контейнер для биоматериала
Хирургическое отделение пермской больницы закрыли на карантин
Медицинские маски
В Черногории ввели обязательное ношение масок в общественных местах
Священнослужитель на божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Священники РПЦ провели более 1,9 тыс бесед на горячей линии "Мы вместе"
Урсула фон дер Ляйен
В ЕК призвали обеспечить конкурентные выборы президента в Белоруссии
Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Число жертв COVID-19 в мире превысило 450 тысяч
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
ДУМ поддержало петицию о строительстве мечетей в крупных городах
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Пензенской области умерла еще одна пациентка с COVID-19
Бывший президент Армении Роберт Кочарян
Генпрокуратура Армении намерена обжаловать освобождение Кочаряна
Историк моды Александр Васильев
Историк моды Александр Васильев переболел COVID-19
Автомобили скорой помощи в Италии
В Италии число жертв коронавируса за сутки составило 66
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Милорад Додик подтвердил, что приедет на парад Победы в Москве
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В России более 5,3 тысячи военных вылечились от коронавируса
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
У главы пресс-службы парламента Киргизии выявили коронавирус
Врачи в США
В двух штатах США выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Вид на Буэнос-Айрес
Жителям Буэнос-Айреса ограничили бег и прогулки во время карантина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Трамп заявил, что знает много интересного об инциденте с НЛО в 1947 году
07:55В Индии выявили 13,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
07:53В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
Лента новостейМолния