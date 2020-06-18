В Абхазии три человека вылечились от коронавируса

Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии

СУХУМ, 18 июн - РИА Новости. Три человека выздоровели от Три человека выздоровели от COVID-19 Абхазии , сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"Из Гудаутской ЦРБ выписано трое пациентов – все они абхазские курсанты российских вузов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 27 человек, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 38. Количество выздоровевших - 30. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.

Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 1 июля. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах - комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита. С 15 июня разрешено проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий. Снят запрет на проведение туристской и экскурсионной деятельности.