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Греция и Египет провели переговоры по разграничению экономической зоны
Греция и Египет возобновили переговоры по разграничению исключительной экономической зоны между двумя странами, сообщил министр иностранных дел Греции Никос... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:40
кириакос мицотакис
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Греция и Египет провели переговоры по разграничению экономической зоны

19:40 18.06.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникМинистр иностранных дел Греции Никос Дендиас
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Архивное фото
АФИНЫ, 18 июн - РИА Новости. Греция и Египет возобновили переговоры по разграничению исключительной экономической зоны между двумя странами, сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас по итогам визита в Каир.
Дендиас в четверг посетил Египет, его принял президент Абдель Фаттах ас-Сиси. В ходе переговоров с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри обсуждались двусторонние и региональные вопросы, особое внимание стороны уделили демаркации морских зон, событиям в Ливии и региону Восточного Средиземноморья.
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"Сегодня я имел честь быть принятым президентом Египта господином ас-Сиси, которому я передал теплые приветствия премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Я также передал ему пожелание нашей страны укреплять узы дружбы и сотрудничества с Египтом", - заявил Дендиас после завершения визита.
"После этого я долго беседовал с моим близким другом египетским министром Самехом Шукри. Мы обсудили региональные проблемы, события в Восточном Средиземноморье, Ливии и турецкие провокации. Наконец, сегодня мы возобновили переговорную процедуру по соглашению об экономических зонах между Грецией и Египтом", - сказал министр.
В день визита в египетской газете "Аль-Ахрам" была опубликована статья Дендиаса "Греция и Египет – столпы стабильности и безопасности в Средиземноморье". В ней министр критикует Турцию. Он пишет, что на протяжении веков Средиземное море было "мостом дружбы, взаимопонимания, сотрудничества и доверия" между народами Греции и Египта.
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"Наше общее понимание состоит в том, что Средиземноморье может и должно стать морем мира для всех его народов … Однако сегодня стабильность и безопасность в Средиземноморье находятся под угрозой. С незаконным и недействительным меморандумом, которое она подписала с Сарраджем из Ливии, а также с ее участием в ливийской гражданской войне в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, Турция нарушает международное право и подрывает права стран и народов региона", - пишет Дендиас.
"Греция и Египет, две древнейшие цивилизации в Средиземноморье, всегда имели открытые границы, и море между нами всегда объединяло нас, а не разделяло нас. Своим недопустимым вмешательством и незаконными действиями Турция стремится отменить наши общие морские границы, наш общий путь к сотрудничеству, развитию, процветанию", - говорится в статье, текст которой распространила пресс-служба МИД Греции.
"Сегодня экспансионистская и ревизионистская Турция подрывает региональную безопасность и стабильность, а также мир в Ливии, которому способствовало последнее предложение президента ас-Сиси. Его Греция, наряду с другими странами в регионе, приветствовала. Она пытается руководить арабским миром в соответствии со своими "гегемонистскими" устремлениями. Это создает проблемы для всех ее соседей - нарушая суверенитет Ливии, Сирии, Кипра. Турция подрывает само будущее региона", - пишет Дендиас.
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Глава МИД выразил надежду, что его визит будет способствовать дальнейшему укреплению "и без того прекрасного сотрудничества", а также существенному продвижению переговоров о разграничении морских зон, "всегда основанных на международном праве, как это недавно сделала Греция со своим другом Италией".
В конце ноября 2019 года президент Турции Тайип Эрдоган и Файез Саррадж, глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании, касающемся морских зон. Греция считает, что Турция пытается присвоить значительную часть греческой исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и называет незаконными эти соглашения.
Турция со своей стороны заявляет, что настроена на диалог и неоднократно предлагала Греции обсудить спорные вопросы, включая разграничение морских зон, в том числе до подписания Меморандума о взаимопонимании с Ливией.
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Кириакос МицотакисСамех ШукриНикос ДендиасСредиземноморьеМИД Греции‎ЛивияСирияООНВ мире
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