Греция и Египет провели переговоры по разграничению экономической зоны

АФИНЫ, 18 июн - РИА Новости. Греция и Египет возобновили переговоры по разграничению исключительной экономической зоны между двумя странами, сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас по итогам визита в Каир

"Сегодня я имел честь быть принятым президентом Египта господином ас-Сиси, которому я передал теплые приветствия премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса . Я также передал ему пожелание нашей страны укреплять узы дружбы и сотрудничества с Египтом", - заявил Дендиас после завершения визита.

"После этого я долго беседовал с моим близким другом египетским министром Самехом Шукри. Мы обсудили региональные проблемы, события в Восточном Средиземноморье, Ливии и турецкие провокации. Наконец, сегодня мы возобновили переговорную процедуру по соглашению об экономических зонах между Грецией и Египтом", - сказал министр.

В день визита в египетской газете "Аль-Ахрам" была опубликована статья Дендиаса "Греция и Египет – столпы стабильности и безопасности в Средиземноморье". В ней министр критикует Турцию . Он пишет, что на протяжении веков Средиземное море было "мостом дружбы, взаимопонимания, сотрудничества и доверия" между народами Греции и Египта.

"Наше общее понимание состоит в том, что Средиземноморье может и должно стать морем мира для всех его народов … Однако сегодня стабильность и безопасность в Средиземноморье находятся под угрозой. С незаконным и недействительным меморандумом, которое она подписала с Сарраджем из Ливии, а также с ее участием в ливийской гражданской войне в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН , Турция нарушает международное право и подрывает права стран и народов региона", - пишет Дендиас.

"Греция и Египет, две древнейшие цивилизации в Средиземноморье, всегда имели открытые границы, и море между нами всегда объединяло нас, а не разделяло нас. Своим недопустимым вмешательством и незаконными действиями Турция стремится отменить наши общие морские границы, наш общий путь к сотрудничеству, развитию, процветанию", - говорится в статье, текст которой распространила пресс-служба МИД Греции

"Сегодня экспансионистская и ревизионистская Турция подрывает региональную безопасность и стабильность, а также мир в Ливии, которому способствовало последнее предложение президента ас-Сиси. Его Греция, наряду с другими странами в регионе, приветствовала. Она пытается руководить арабским миром в соответствии со своими "гегемонистскими" устремлениями. Это создает проблемы для всех ее соседей - нарушая суверенитет Ливии, Сирии Кипра . Турция подрывает само будущее региона", - пишет Дендиас.

Глава МИД выразил надежду, что его визит будет способствовать дальнейшему укреплению "и без того прекрасного сотрудничества", а также существенному продвижению переговоров о разграничении морских зон, "всегда основанных на международном праве, как это недавно сделала Греция со своим другом Италией".

В конце ноября 2019 года президент Турции Тайип Эрдоган и Файез Саррадж, глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании, касающемся морских зон. Греция считает, что Турция пытается присвоить значительную часть греческой исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и называет незаконными эти соглашения.