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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573150795.html
Попова: серьезного снижения заболеваемости COVID-19 нет в десяти регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что немногим более 10 регионов России не показывают в динамике серьезного снижения по заболеваемости коронавирусом,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова: серьезного снижения заболеваемости COVID-19 нет в десяти регионах

19:40 18.06.2020
25734
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что немногим более 10 регионов России не показывают в динамике серьезного снижения по заболеваемости коронавирусом, когда в целом по стране идет спад по количеству заболевших.
"Динамику мы видим практически по всем субъектам. Осталось совсем чуть-чуть больше 10 субъектов, которые пока не показывают такого серьезного динамического снижения, как, собственно, все остальные", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что количество заболевших коронавирусом в России снижается, а "вопрос не существенно или существенно – второстепенный".
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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