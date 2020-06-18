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Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:51
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662524_0:44:1276:762_1400x0_80_0_0_82643857c84ad1b88a0e33ed23c94970.jpg
Сколько ж бабла подняла эта семейка на скандале!!! У Миши точно таких денег нет!!! Буратинки!!!
218
Сколько дадут Ефремову, время покажет. Не надо семье навязывать свои ценности. Не всё деньгами мереется.
144
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662524_0:44:1276:762_1400x0_80_0_0_82643857c84ad1b88a0e33ed23c94970.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

19:39 18.06.2020 (обновлено: 21:51 18.06.2020)
121064
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов. Об этом юрист сообщил RT.
Добровинский рассказал, что обратился к вдове покойного и его брату из-за "непрекращающихся спекуляций" на тему того, что близкие Захарова якобы согласились принять деньги от артиста.
Переписка Маргариты Захаровой, в которой она отказывается от денежной помощи со стороны Ефремова, опубликованная RT
Переписка Маргариты Захаровой, в которой отказывается от денежной помощи со стороны Ефремова, опубликованная RT
Переписка Маргариты Захаровой, в которой она отказывается от денежной помощи со стороны Ефремова, опубликованная RT
"Оба — и Маргарита Захарова, и Валерий Захаров — написали мне, что их решение неизменно: компенсация не нужна, нужен исключительно справедливый суд", — подчеркнул адвокат.
Как написала юристу Маргарита Захарова, семья погибшего не будет принимать компенсацию от артиста и не приемлет мирного урегулирования ситуации.
"Мы хотим справедливости", — заявила она.
Переписка Валерия Захарова, в которой он отказывается от денежной помощи со стороны Ефремова, опубликованная RT
Переписка Валерия Захарова, в которой отказывается от денежной помощи со стороны Ефремова, опубликованная RT
Переписка Валерия Захарова, в которой он отказывается от денежной помощи со стороны Ефремова, опубликованная RT
ДТП с участием артиста произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Будучи за рулем своего автомобиля, Ефремов пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой умер в больнице на следующий день.
Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.
Сейчас артист находится под домашним арестом.
Спустя несколько дней после ДТП актер извинился перед семьей погибшего. По словам Добровинского, семья Захарова извинения не приняла, а от предложенных Ефремовым денег "полностью отказалась".
"Все это, конечно, чудовищно": Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
1 из 10

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

Актёр Михаил Ефремов (справа), вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Москве
2 из 10

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

Автомобиль ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы, на котором актёра Михаила Ефремова доставили в Таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения
3 из 10

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

Медицинский работник и журналисты у Таганского суда Москвы, куда доставили актёра Михаила Ефремова для избрания ему меры пресечения
4 из 10

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Артист согласился с предъявленным обвинением.

Актёр Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения
5 из 10

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
6 из 10

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

Адвокат актёра Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская после заседания Таганского суда
7 из 10

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
8 из 10

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве, где ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 9 августа
9 из 10

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
10 из 10

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
1 из 10

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
2 из 10

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 10

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 10

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
7 из 10

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 10

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
9 из 10

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
2909721657
Обсудить 18
ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Сколько ж бабла подняла эта семейка на скандале!!! У Миши точно таких денег нет!!! Буратинки!!!
18 июня, 20:24
Максим Буланов
3741116159
Сколько дадут Ефремову, время покажет. Не надо семье навязывать свои ценности. Не всё деньгами мереется.
18 июня, 20:49
Арсений Новиков
129104010
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