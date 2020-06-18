Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов . Об этом юрист сообщил RT

Добровинский рассказал, что обратился к вдове покойного и его брату из-за "непрекращающихся спекуляций" на тему того, что близкие Захарова якобы согласились принять деньги от артиста.

Переписка Маргариты Захаровой, в которой она отказывается от денежной помощи со стороны Ефремова, опубликованная RT Переписка Маргариты Захаровой, в которой она отказывается от денежной помощи со стороны Ефремова, опубликованная RT

"Оба — и Маргарита Захарова, и Валерий Захаров — написали мне, что их решение неизменно: компенсация не нужна, нужен исключительно справедливый суд", — подчеркнул адвокат.

Как написала юристу Маргарита Захарова, семья погибшего не будет принимать компенсацию от артиста и не приемлет мирного урегулирования ситуации.

"Мы хотим справедливости", — заявила она.

Переписка Валерия Захарова, в которой он отказывается от денежной помощи со стороны Ефремова, опубликованная RT Переписка Валерия Захарова, в которой он отказывается от денежной помощи со стороны Ефремова, опубликованная RT

ДТП с участием артиста произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве . Будучи за рулем своего автомобиля, Ефремов пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой умер в больнице на следующий день.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Сейчас артист находится под домашним арестом.