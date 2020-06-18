В Италии число жертв коронавируса за сутки составило 66

РИМ, 18 июн – РИА Новости. Число пациентов интенсивной терапии с Число пациентов интенсивной терапии с коронавирусом Италии выросло впервые за два с половиной месяца – за сутки их стало больше на пять человек, говорится в сводке службы гражданской обороны страны.

Этот показатель перешел к снижению 4 апреля, достигнув накануне отметки в 4068 человек. Сейчас в реанимации остаются 168 зараженных.

Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки составило 66 и достигло 34 514 человек. Накануне служба гражданской обороны сообщила о 43 жертвах эпидемии.

Пятнадцатого июня был зафиксировано 26 летальных исходов, что стало самым низким приростом со 2 марта, когда сообщалось о 18 смертельных исходах. 3 марта число жертв выросло на 27, 4 марта – уже на 79.

Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 333 до 238 159. Накануне рост числа случаев составил 328.

Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 1089 человек, их число достигло 180 544.

Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 23 101 человек, за сутки это число сократилось на 824 случаев, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 644 человек.