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В Белоруссии задержали кандидата в президенты
В Белоруссии задержали кандидата в президенты, бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, заявил глава комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:27
виктор бабарико
богдан безпалько
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200612/1572867355.html
https://ria.ru/20200612/1572867175.html
Дело ему состряпайте типа Бобрусклеса...У соседей с такими финтами прокатывает.
17
Так я так понимаю ,что беларусы за тех , кто их обваровывает ?
12
6
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573143343_0:24:3016:1721_1400x0_80_0_0_2c497617323c4436ab7953fef82bcae8.jpg
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РИА Новости
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виктор бабарико, богдан безпалько, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали кандидата в президенты

19:27 18.06.2020
3748
© AP Photo / Sergei GritsВиктор Бабарико
Виктор Бабарико
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. В Белоруссии задержали кандидата в президенты, бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, заявил глава комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель.
По его словам, Бабарико пытался повлиять на свидетелей, скрыть улики, а также снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов. Как рассказал Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1", комитету госконроля удалось выявить отмывочные схемы, по которым в подконтрольные иностранные банки выводили большие суммы в валюте.
Ситуация у здания Белгазпромбанка
12 июня, 20:02Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Газпром назвал действия в отношении "Белгазпромбанка" незаконными
Он отметил, что со счетов Белгазпромбанка за несколько лет было выведено свыше 430 миллионов долларов. Такую информацию Минску предоставили латвийские коллеги.
В частности, речь идет о махинациях с векселями на 60 миллионов долларов. Кроме того, банк давал займы предпринимателям с "плохой кредитной историей".
Всего задержали около 20 человек, все они дают показания против Бабарико. Кроме того, на днях заблокировали счет избирательного фонда Бабарико. Сам политик заявлял, что действия властей носят заказной политический характер.

Грубая избирательная кампания

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил РИА Новости, что избирательная кампания в Белоруссии приобретает все более грубый характер.
Он считает, что обвинения против Бабарико можно расценивать как оказание на него давления для его исключения из предвыборной гонки.
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12 июня, 19:55
Экс-глава Белгазпромбанка заявил, что все его доходы легальные
"Я не испытываю симпатии к Бабарико, у меня к нему самому достаточно много вопросов и даже претензий, но с объективной точки зрения его популярность среди населения Белоруссии примерно в 10-15 раз выше, чем у Лукашенко", - сказал Безпалько.
По его мнению, это вызывает у действующего президента нервную реакцию. При этом, по мнению политолога, сейчас нет признаков выхода Бабарико из предвыборной гонки.
"Я думаю, что он будет продолжать борьбу, но исключительно в легальных рамках. Он не будет призывать к беспорядкам или пытаться организовать майдан. У него есть все возможности для легальной борьбы", - сказал аналитик.
19912224
Обсудить 6
Виктор БабарикоБогдан БезпалькоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Дело ему состряпайте типа Бобрусклеса...У соседей с такими финтами прокатывает.
18 июня, 20:01
Мятные Лапки
3000113
Так я так понимаю ,что беларусы за тех , кто их обваровывает ?
18 июня, 20:26
Ерик Панк
0100011
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