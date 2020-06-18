Власти Москвы опровергли информацию о введении режима изоляции в сентябре

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Департамент образования и науки Департамент образования и науки Москвы опроверг информацию о появлении инструкций по работе в режим изоляции в сентябре, новый учебный год школы планируют начать в привычном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В СМИ появилась информация о том, что якобы по данным департамента образования, 20 сентября в Москве снова введут режим изоляции. Это провокационное сообщение абсолютно не соответствует действительности. Никаких инструкций о работе в режиме изоляции в сентябре департамент не давал", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что в Москве сейчас наоборот постепенно снимаются ограничения.

"С 23 июня московские детские сады возобновляют работу в обычном режиме. В них будут строго соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования, чтобы исключить возможность распространения вирусной инфекции. Также с 3 июля по всей стране, в том числе в Москве, в очном формате стартует ЕГЭ. Новый учебный год школы планируют начать в привычном формате", - рассказали в пресс-службе.