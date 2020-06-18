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Власти Москвы опровергли информацию о введении режима изоляции в сентябре
Департамент образования и науки Москвы опроверг информацию о появлении инструкций по работе в режим изоляции в сентябре, новый учебный год школы планируют... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:24
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департамент образования г. москвы
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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Власти Москвы опровергли информацию о введении режима изоляции в сентябре

19:24 18.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖители Москвы отдыхают в парке
Жители Москвы отдыхают в парке
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Департамент образования и науки Москвы опроверг информацию о появлении инструкций по работе в режим изоляции в сентябре, новый учебный год школы планируют начать в привычном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В СМИ появилась информация о том, что якобы по данным департамента образования, 20 сентября в Москве снова введут режим изоляции. Это провокационное сообщение абсолютно не соответствует действительности. Никаких инструкций о работе в режиме изоляции в сентябре департамент не давал", - рассказали в пресс-службе.
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В пресс-службе подчеркнули, что в Москве сейчас наоборот постепенно снимаются ограничения.
"С 23 июня московские детские сады возобновляют работу в обычном режиме. В них будут строго соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования, чтобы исключить возможность распространения вирусной инфекции. Также с 3 июля по всей стране, в том числе в Москве, в очном формате стартует ЕГЭ. Новый учебный год школы планируют начать в привычном формате", - рассказали в пресс-службе.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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