Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573149878.html
Историк моды Александр Васильев переболел COVID-19
Историк моды Александр Васильев переболел коронавирусной инфекцией, лечение он проходил в больнице в Коммунарке. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
александр васильев (историк моды)
стас михайлов
александр розенбаум
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153909/25/1539092534_0:0:2764:1555_1400x0_80_0_0_35e93e35538ca5437d49ef333a17d512.jpg
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153909/25/1539092534_0:0:2764:1555_1400x0_80_0_0_35e93e35538ca5437d49ef333a17d512.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153909/25/1539092534_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9c3d9aac160dfd8caa201ffb691ca2df.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153909/25/1539092534_40:0:2088:2048_1400x0_80_0_0_98b35297b8698fe7451e58bed622eda0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, александр васильев (историк моды), стас михайлов, александр розенбаум, общество

Историк моды Александр Васильев переболел COVID-19

19:19 18.06.2020 (обновлено: 19:22 18.06.2020)
740
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев
Историк моды Александр Васильев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Историк моды Александр Васильев переболел коронавирусной инфекцией, лечение он проходил в больнице в Коммунарке.
"Я приглашаю на сцену людей, которые попадались с коронавирусом, переболели, выздоровели... Заслуженный артист России Стас Михайлов и историк моды Александр Васильев", — сказал ведущий церемонии премии "Призвания" Александр Розенбаум.
Васильев в свою очередь, поблагодарил всех медиков за спасение. Уточнил, что лечился в больнице в Коммунарке, пролежал там десять дней.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
Знаменитости, которые заразились коронавирусом
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan

У девушки Бонда Ольги Куриленко диагностировали коронавирус. "Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы", — написала актриса в Instagram и посоветовала подписчикам быть осторожнее.

Актриса Ольга Куриленко
1 из 14

У девушки Бонда Ольги Куриленко диагностировали коронавирус. "Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы", — написала актриса в Instagram и посоветовала подписчикам быть осторожнее.

© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
© AFP 2020 / Anthony Harvey

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели во время поездки в Австралию. "Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб", — написал актер в Twitter. Тест на коронавирус дал положительный результат. Супруги находится в изоляции, врачи оказывают им необходимую помощь.

Том Хэнкс и Рита Уилсон
2 из 14

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели во время поездки в Австралию. "Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб", — написал актер в Twitter. Тест на коронавирус дал положительный результат. Супруги находится в изоляции, врачи оказывают им необходимую помощь.

© AFP 2020 / Anthony Harvey
© AFP 2020 / Handout

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, когда его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания. Позже Трюдо сообщил, он хорошо себя чувствует, симптомов болезни у него нет.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
3 из 14

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, когда его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания. Позже Трюдо сообщил, он хорошо себя чувствует, симптомов болезни у него нет.

© AFP 2020 / Handout
© AFP 2020 / Chris Wattie

Тем временем у Софи Трюдо коронавирус подтвердился.

Софи Грегуар Трюдо, жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо
4 из 14

Тем временем у Софи Трюдо коронавирус подтвердился.

© AFP 2020 / Chris Wattie
© REUTERS / Matthew Childs/ File Photo

Полузащитник лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои стал первым известным футболистом, вылечившимся от коронавируса. Однако в клубе из соображений безопасности продолжает действовать карантин.

Футболист Каллум Хадсон-Одои
5 из 14

Полузащитник лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои стал первым известным футболистом, вылечившимся от коронавируса. Однако в клубе из соображений безопасности продолжает действовать карантин.

© REUTERS / Matthew Childs/ File Photo
© REUTERS / Adriano Machado/ File Photo

Тесты на коронавирус у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента Фабио Вайнгартена дали положительный результат. Симптомы заболевания появились у него после возвращения из США.

Глава специального секретариата по коммуникациям Бразилии Фабио Вайнгартена
6 из 14

Тесты на коронавирус у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента Фабио Вайнгартена дали положительный результат. Симптомы заболевания появились у него после возвращения из США.

© REUTERS / Adriano Machado/ File Photo
© AFP 2020 / Pierre-Philippe Marcou

У испанского министра равных возможностей Ирене Монтеро обнаружили коронавирус. Ирене и ее муж, вице-премьер и лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас, находятся на карантине.

Члены испанского парламента Ирен Монтеро и Пабло Иглесиас
7 из 14

У испанского министра равных возможностей Ирене Монтеро обнаружили коронавирус. Ирене и ее муж, вице-премьер и лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас, находятся на карантине.

© AFP 2020 / Pierre-Philippe Marcou
© REUTERS / Henry Nicholls/ File Photo

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис стала первым британским парламентарием, пострадавшим от коронавируса. "Я могу подтвердить, что мои анализы на коронавирус дали положительный результат. Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома", — заявила она.

Член парламента от Консервативной партии Великобритании Надин Доррис
8 из 14

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис стала первым британским парламентарием, пострадавшим от коронавируса. "Я могу подтвердить, что мои анализы на коронавирус дали положительный результат. Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома", — заявила она.

© REUTERS / Henry Nicholls/ File Photo
© REUTERS / John Sibley/ File Photo

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом. Контактировавший с ним персонал отправится на самоизоляцию.

Главный тренер Арсенала Микель Артета
9 из 14

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом. Контактировавший с ним персонал отправится на самоизоляцию.

© REUTERS / John Sibley/ File Photo
© REUTERS / Jason Lee/ File Photo

Баскетболист "Юты" Руди Гобер, заразившийся коронавирусом, призвал фанатов чаще мыть руки с мылом, не прикасаться к лицу и избегать ненужных контактов. "Хотелось бы, чтобы я отнесся к этому более серьезно, я надеюсь, что все остальные сделают это", — заметил Гобер.

Баскетболист Руди Гобер
10 из 14

Баскетболист "Юты" Руди Гобер, заразившийся коронавирусом, призвал фанатов чаще мыть руки с мылом, не прикасаться к лицу и избегать ненужных контактов. "Хотелось бы, чтобы я отнесся к этому более серьезно, я надеюсь, что все остальные сделают это", — заметил Гобер.

© REUTERS / Jason Lee/ File Photo
© AP Photo / Andrea Hanks

Министра внутренних дел Австралии Питера Даттона госпитализировали с коронавирусом после поездки в США.

На фото: министр общественной безопасности Канады Билл Блэр, британский парламентарий Джеймс Брокеншир, советник Белого дома Келлианн Конвей, директор Совета по внутренней политике Белого дома Джо Гроган, генпрокурор США Уильям Барр, дочь и советник президента США Иванка Трамп, глава МВД Австралии Питер Даттон и министр внутренних дел Новой Зеландии Трейси Мартин во время встречи в Белом доме.

Билл Блэр, Джеймс Брокеншир, Келлианн Конвей, Джо Гроган, Уильям Барр, Иванка Трамп, Питер Даттон и Трейси Мартин во время встречи в Белом доме
11 из 14

Министра внутренних дел Австралии Питера Даттона госпитализировали с коронавирусом после поездки в США.

На фото: министр общественной безопасности Канады Билл Блэр, британский парламентарий Джеймс Брокеншир, советник Белого дома Келлианн Конвей, директор Совета по внутренней политике Белого дома Джо Гроган, генпрокурор США Уильям Барр, дочь и советник президента США Иванка Трамп, глава МВД Австралии Питер Даттон и министр внутренних дел Новой Зеландии Трейси Мартин во время встречи в Белом доме.

© AP Photo / Andrea Hanks
© AFP 2020 / Sean Davey

"Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", — рассказал глава МВД Австралии.

Бывший министр внутренних дел Австралии Питер Даттон
12 из 14

"Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", — рассказал глава МВД Австралии.

© AFP 2020 / Sean Davey
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw/ File Photo

После того как у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани диагностировали коронавирус, на режим самоизоляции перешел 121 человек — игроки, тренеры и сотрудники клуба.

Итальянский футболист, защитник клуба Ювентус Даниэль Ругани
13 из 14

После того как у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани диагностировали коронавирус, на режим самоизоляции перешел 121 человек — игроки, тренеры и сотрудники клуба.

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw/ File Photo
© REUTERS / Yara Nardi/ File Photo

Лидер входящей Демократической партии Италии Никола Дзингаретти сдал положительный тест на COVID-19. "Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни", — написал политик в Facebook.

Лидер Демократической партии Италии Никола Зингаретти
14 из 14

Лидер входящей Демократической партии Италии Никола Дзингаретти сдал положительный тест на COVID-19. "Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни", — написал политик в Facebook.

© REUTERS / Yara Nardi/ File Photo
1 из 14

У девушки Бонда Ольги Куриленко диагностировали коронавирус. "Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы", — написала актриса в Instagram и посоветовала подписчикам быть осторожнее.

© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
2 из 14

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели во время поездки в Австралию. "Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб", — написал актер в Twitter. Тест на коронавирус дал положительный результат. Супруги находится в изоляции, врачи оказывают им необходимую помощь.

© AFP 2020 / Anthony Harvey
3 из 14

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, когда его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания. Позже Трюдо сообщил, он хорошо себя чувствует, симптомов болезни у него нет.

© AFP 2020 / Handout
4 из 14

Тем временем у Софи Трюдо коронавирус подтвердился.

© AFP 2020 / Chris Wattie
5 из 14

Полузащитник лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои стал первым известным футболистом, вылечившимся от коронавируса. Однако в клубе из соображений безопасности продолжает действовать карантин.

© REUTERS / Matthew Childs/ File Photo
6 из 14

Тесты на коронавирус у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента Фабио Вайнгартена дали положительный результат. Симптомы заболевания появились у него после возвращения из США.

© REUTERS / Adriano Machado/ File Photo
7 из 14

У испанского министра равных возможностей Ирене Монтеро обнаружили коронавирус. Ирене и ее муж, вице-премьер и лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас, находятся на карантине.

© AFP 2020 / Pierre-Philippe Marcou
8 из 14

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис стала первым британским парламентарием, пострадавшим от коронавируса. "Я могу подтвердить, что мои анализы на коронавирус дали положительный результат. Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома", — заявила она.

© REUTERS / Henry Nicholls/ File Photo
9 из 14

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом. Контактировавший с ним персонал отправится на самоизоляцию.

© REUTERS / John Sibley/ File Photo
10 из 14

Баскетболист "Юты" Руди Гобер, заразившийся коронавирусом, призвал фанатов чаще мыть руки с мылом, не прикасаться к лицу и избегать ненужных контактов. "Хотелось бы, чтобы я отнесся к этому более серьезно, я надеюсь, что все остальные сделают это", — заметил Гобер.

© REUTERS / Jason Lee/ File Photo
11 из 14

Министра внутренних дел Австралии Питера Даттона госпитализировали с коронавирусом после поездки в США.

На фото: министр общественной безопасности Канады Билл Блэр, британский парламентарий Джеймс Брокеншир, советник Белого дома Келлианн Конвей, директор Совета по внутренней политике Белого дома Джо Гроган, генпрокурор США Уильям Барр, дочь и советник президента США Иванка Трамп, глава МВД Австралии Питер Даттон и министр внутренних дел Новой Зеландии Трейси Мартин во время встречи в Белом доме.

© AP Photo / Andrea Hanks
12 из 14

"Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", — рассказал глава МВД Австралии.

© AFP 2020 / Sean Davey
13 из 14

После того как у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани диагностировали коронавирус, на режим самоизоляции перешел 121 человек — игроки, тренеры и сотрудники клуба.

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw/ File Photo
14 из 14

Лидер входящей Демократической партии Италии Никола Дзингаретти сдал положительный тест на COVID-19. "Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни", — написал политик в Facebook.

© REUTERS / Yara Nardi/ File Photo
422314
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАлександр Васильев (историк моды)Стас МихайловАлександр РозенбаумОбщество
Рекомендуем
Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме 8 лучших свиданий
Турецкая газета "поженила" Зеленского на Вере Брежневой
Президент России Владимир Путин
Путин показал секретную комнату в личном кабинете
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Микроволновая печь
Эколог-эксперт развеял мифы о СВЧ-печах
Николай Цискаридзе
Цискаридзе рассказал о "чудовищном" моральном состоянии Ефремова
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Тестирование на коронавирус в России доступно в 747 лабораториях
Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Сборы в отпуск
Эксперт объяснил, что делать в случае отправки в неоплачиваемый отпуск
Испытания РК-360 МЦ ''Нептун'' со штатной боевой частью
Украина провела боевые испытания "угрожающей" Крымскому мосту ракеты
Первым добровольцам ввели опытную вакцину от коронавируса. Кадры Минобороны
Добровольцы рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений
Сергей Хрущев
Сын Никиты Хрущева умер в США
Молоток судьи
Сыгравший депутата Наливкина актер не будет обжаловать арест
Галина Дашевская в сцене из спектакля Идиот в театре имени Моссовета
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Трамп заявил, что знает много интересного об инциденте с НЛО в 1947 году
07:55В Индии выявили 13,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
07:53В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
Лента новостейМолния