В двух штатах США выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Согласно данным департамента здравоохранения Флориды, за последние сутки в штате было зарегистрировано 3207 заражений, что почти на 500 выше, чем предыдущий рекорд, установленный в этот вторник. Всего же количество случаев в штате превысило 85 тысяч.