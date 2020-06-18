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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573149812.html
В двух штатах США выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Два штата США, Аризона и Флорида, вновь зарегистрировали рекордное количество случае заражения новым коронавирусом, следует из официальных данных властей... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, аризона, сша, в мире

В двух штатах США выявили рекордное число новых случаев коронавируса

19:19 18.06.2020
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© AP Photo / David J. PhillipВрачи в США
Врачи в США
© AP Photo / David J. Phillip
Врачи в США. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Два штата США, Аризона и Флорида, вновь зарегистрировали рекордное количество случае заражения новым коронавирусом, следует из официальных данных властей штатов.
Согласно данным департамента здравоохранения Флориды, за последние сутки в штате было зарегистрировано 3207 заражений, что почти на 500 выше, чем предыдущий рекорд, установленный в этот вторник. Всего же количество случаев в штате превысило 85 тысяч.
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Скорость распространения нового коронавируса
В штате Аризона в четверг сообщили, что за последние 24 часа были зарегистрированы 2519 случаев, что также является рекордом для штата. Всего в штате, по последним данным, более 43,4 тысячи заразившихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАризонаСШАВ мире
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