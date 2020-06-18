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Посол ответил на угрозы Германии из-за убийства в Берлине
Заявления немецких властей о причастности российских госструктур к убийству в Берлине в августе 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили не подкреплены... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:26
россия
убийство гражданина грузии в берлине
сергей нечаев (дипломат)
хайко маас
мид германии
германия
грузия
в мире
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Способы, как устанавливать "новый порядок" различны в разное время и в разных странах!Бывало,что власти его устанавливали под :"Хайль...!"А в других местах:"Хайли лайк ли...!А суть одна:"Утвердить власть Зла над Добром и Справедливостью!"Русофобия в разных формах и разными методами.
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Шенген-то есть?)))
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россия
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грузия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, убийство гражданина грузии в берлине, сергей нечаев (дипломат), хайко маас, мид германии, германия, грузия, в мире

Посол ответил на угрозы Германии из-за убийства в Берлине

19:19 18.06.2020 (обновлено: 19:26 18.06.2020)
29178
© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииДиректор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев
Директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Заявления немецких властей о причастности российских госструктур к убийству в Берлине в августе 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили не подкреплены доказательствами, угрозы новых мер против РФ в случае их реализации не останутся без реакции, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Ранее в четверг министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Нечаев вызван в МИД Германии в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине. Генпрокуратура ФРГ в этот же день сообщила, что направила в суд дело гражданина России, который обвиняется в убийстве. Посол прибыл в МИД около 16.10 местного времени (17.10 мск), его автомобиль въехал прямиком на территорию ведомства, дипломат не общался с прессой по прибытии. Спустя 40 минут он покинул министерство, но так же не стал общаться с ожидавшими снаружи представителями СМИ России и Германии.
"Как нам сообщили в МИД ФРГ, 18 июня 200 года германский генеральный прокурор выдвинул обвинение против российского гражданина в совершении убийства в берлинском парке Тиргартен 23 августа 2019 года. В обвинительном заключении содержится утверждение, что убийство было совершено по поручению российских государственных структур. Это, однако, как и прежде, не подкреплено никакими фактами и доказательствами",- говорится в распространенном посольством заявлении Нечаева.
Он обратил внимание на то, что "ранее в привязке к этой истории из Берлина были высланы два сотрудника посольства России за якобы недостаточное сотрудничество нашей страны с германскими правоохранительными органами". "При этом мы точно знаем, что профильные российские ведомства взаимодействуют с германскими коллегами по партнерским каналам и предоставляют ответы на поступающие запросы", - подчеркнул он.
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Россия считает "выдвинутые против российских госструктур обвинения беспочвенными и голословными", продолжил дипломат.
"Как и недавняя раскрученная в ФРГ история с так называемыми "русскими хакерами" (кибератака на бундестаг в 2015 году - ред.) и якобы стоящими за ними спецслужбами, они совершенно не способствуют позитивному развитию и без того непростых российско-германских отношений. Что касается звучащих в Берлине угроз о возможных дальнейших мерах против России, то в случае их реализации без реакции они оставлены не будут", - заключил Нечаев.
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РоссияУбийство гражданина Грузии в БерлинеСергей Нечаев (дипломат)Хайко МаасМИД ГерманииГерманияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Способы, как устанавливать "новый порядок" различны в разное время и в разных странах!Бывало,что власти его устанавливали под :"Хайль...!"А в других местах:"Хайли лайк ли...!А суть одна:"Утвердить власть Зла над Добром и Справедливостью!"Русофобия в разных формах и разными методами.
18 июня, 19:37
ЛЛев
116201012
Шенген-то есть?)))
18 июня, 20:04
Мятные Лапки
121800319
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