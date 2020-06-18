Посол ответил на угрозы Германии из-за убийства в Берлине

"Как нам сообщили в МИД ФРГ, 18 июня 200 года германский генеральный прокурор выдвинул обвинение против российского гражданина в совершении убийства в берлинском парке Тиргартен 23 августа 2019 года. В обвинительном заключении содержится утверждение, что убийство было совершено по поручению российских государственных структур. Это, однако, как и прежде, не подкреплено никакими фактами и доказательствами",- говорится в распространенном посольством заявлении Нечаева.

Он обратил внимание на то, что "ранее в привязке к этой истории из Берлина были высланы два сотрудника посольства России за якобы недостаточное сотрудничество нашей страны с германскими правоохранительными органами". "При этом мы точно знаем, что профильные российские ведомства взаимодействуют с германскими коллегами по партнерским каналам и предоставляют ответы на поступающие запросы", - подчеркнул он.

"Как и недавняя раскрученная в ФРГ история с так называемыми "русскими хакерами" (кибератака на бундестаг в 2015 году - ред.) и якобы стоящими за ними спецслужбами, они совершенно не способствуют позитивному развитию и без того непростых российско-германских отношений. Что касается звучащих в Берлине угроз о возможных дальнейших мерах против России, то в случае их реализации без реакции они оставлены не будут", - заключил Нечаев.