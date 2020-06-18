Сбербанк рассказал о новом поколении банковских троянов

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Злоумышленники, применяя искусственный интеллект, создали новое поколение банковских троянов, которое достаточно сложно распознать, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Банковские трояны стали более изощренными, они превратились в новое поколение банковских троянов, которые распознать достаточно сложно", - сообщил он на пресс-конференции.
Кузнецов подчеркнул, что эти вирусы разрабатываются с использованием элементов искусственного интеллекта и представляют большую угрозу для организаций, которые имеют невысокий уровень защиты от хакерских атак. Как правило, указывает зампред правления Сбербанка, такие вирусы чаще всего попадают в компании с помощью фишинга.
Кузнецов ранее в четверг заявил, что российская экономика из-за хакерских атак по итогам текущего года может потерять около 3,5 триллиона рублей, а в следующем году потери могут удвоиться. При этом в настоящее время фокус деятельности кибермошенников смещается с граждан на компании и органы власти, также отметил он.