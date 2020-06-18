Сбербанк рассказал о новом поколении банковских троянов

"Банковские трояны стали более изощренными, они превратились в новое поколение банковских троянов, которые распознать достаточно сложно", - сообщил он на пресс-конференции.

Кузнецов ранее в четверг заявил, что российская экономика из-за хакерских атак по итогам текущего года может потерять около 3,5 триллиона рублей, а в следующем году потери могут удвоиться. При этом в настоящее время фокус деятельности кибермошенников смещается с граждан на компании и органы власти, также отметил он.