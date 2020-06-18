https://ria.ru/20200618/1573149703.html
СК показал видео из квартиры в Москве, где погибли четыре человека
Следственный комитет опубликовал кадры из квартиры на севере Москвы, где обнаружили тела четырех человек. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:15
2020-06-18T20:11
стрельба на севере москвы
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200618/1573141252.html
Юрий .
Вот ь так связывать жизнь с уродом. Пора считать ревнивость - психической болезнью и отправлять в психушку
11
10
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры квартиры, где произошла стрельба. Видео СК
СК опубликовал видео из квартиры в Москве, где отвергнутый молодой человек убил трех человек, в том числе ребенка.
2020-06-18T19:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба на севере москвы, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Следственный комитет опубликовал кадры из квартиры на севере Москвы
, где обнаружили тела четырех человек.
Ролик длительностью 37 секунд выложили на ютьюб-канале ведомства.
На кадрах видно, как оперативники осматривают вероятное орудие преступления. Кроме того, ведутся следственные действия внутри квартиры.
Трагедия произошла днем 18 июня в доме 38 по улице Приорова. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что стрельбу, предположительно, устроил 21-летний Севастьян Путинцев.
"Погибли Светлана Тивченко 1968 года рождения, Елизавета Хлюпина 1997 года рождения и Матвей Макаганчук 2016 года рождения", — уточнил собеседник агентства.
По предварительной информации, молодой человек убил свою бывшую девушку, ее мать и ребенка и, предположительно, покончил с собой.
Уголовное дело открыли по статье "Убийство двух и более человек".