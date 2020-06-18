СК показал видео из квартиры в Москве, где погибли четыре человека

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры из квартиры на севере Следственный комитет опубликовал кадры из квартиры на севере Москвы , где обнаружили тела четырех человек.

Ролик длительностью 37 секунд выложили на ютьюб-канале ведомства.

На кадрах видно, как оперативники осматривают вероятное орудие преступления. Кроме того, ведутся следственные действия внутри квартиры.

Трагедия произошла днем 18 июня в доме 38 по улице Приорова. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что стрельбу, предположительно, устроил 21-летний Севастьян Путинцев.

"Погибли Светлана Тивченко 1968 года рождения, Елизавета Хлюпина 1997 года рождения и Матвей Макаганчук 2016 года рождения", — уточнил собеседник агентства.

По предварительной информации, молодой человек убил свою бывшую девушку, ее мать и ребенка и, предположительно, покончил с собой.