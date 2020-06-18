В Саратовской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений, среди них наличие свободного коечного фонда, охват тестированием населения и показатель Rt - коэффициент распространения инфекции, это среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции.

"Показатель Rt у нас около 1, иногда выходит за 1 незначительно, но стабильности снижения этого показателя до 0,8, как требуется в методических рекомендациях, нет", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

По ее словам, область однозначно соответствует критерию охвата населения тестированием. "По количеству тестирования мы вышли на уровень - у нас 138459 всего тестирований проведено - 3337 мы делаем в сутки", - отметила она.

Первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов на брифинге уточнил, что для второго этапа достаточно проводить 2040 тестов в сутки. Также он добавил, что область соответствует критерию по наличию свободного коечного фонда для перехода на второй этап. "По показателю Rt мы пока точно не проходим", - добавил он.

Власти региона до 30 июня запретили все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах, а людей старше 65 лет - соблюдать режим самоизоляции. С 22 июня разрешены прогулки в парках и скверах. Всего в регионе лабораторно подтвержден 5101 случай заражения коронавирусом, умерли 40 пациентов, выздоровели 2396.