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Распространение нового коронавируса
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В Саратовской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Саратовской области не соответствует необходимому для второго этапа снятия ограничительных мер, заявила... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:13
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
саратовская область
общество
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, общество

В Саратовской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

19:13 18.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Саратовской области не соответствует необходимому для второго этапа снятия ограничительных мер, заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений, среди них наличие свободного коечного фонда, охват тестированием населения и показатель Rt - коэффициент распространения инфекции, это среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции.
"Показатель Rt у нас около 1, иногда выходит за 1 незначительно, но стабильности снижения этого показателя до 0,8, как требуется в методических рекомендациях, нет", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
По ее словам, область однозначно соответствует критерию охвата населения тестированием. "По количеству тестирования мы вышли на уровень - у нас 138459 всего тестирований проведено - 3337 мы делаем в сутки", - отметила она.
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Первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов на брифинге уточнил, что для второго этапа достаточно проводить 2040 тестов в сутки. Также он добавил, что область соответствует критерию по наличию свободного коечного фонда для перехода на второй этап. "По показателю Rt мы пока точно не проходим", - добавил он.
Власти региона до 30 июня запретили все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах, а людей старше 65 лет - соблюдать режим самоизоляции. С 22 июня разрешены прогулки в парках и скверах. Всего в регионе лабораторно подтвержден 5101 случай заражения коронавирусом, умерли 40 пациентов, выздоровели 2396.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьОбщество
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