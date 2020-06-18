МИД Литвы вызвал представителя российского посольства

ВИЛЬНЮС, 18 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства, сообщила дипмиссия на своем сайте.

Отмечается, что причиной этого стал законопроект, который на рассмотрение Госдумы внес депутат Алексей Журавлев , о признании недействительным постановления Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года с осуждением пакта Молотова — Риббентропа и секретных протоколов к нему. По мнению Журавлева, постановление "не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил".

В посольстве сообщили, что на встрече с российским советником-посланником замминистра иностранных дел Литвы Далюс Чекуолис "в назидательном ключе изложил точку зрения своей страны о "пакте Молотова — Риббентропа".

Отмечается, что российский дипломат отвел обвинения Вильнюса в "историческом ревизионизме" и в "оккупации" Литвы Советским Союзом.

"Им выражено недоумение в гипертрофированной избирательности литовских подходов к оценкам исторических событий той поры, подтолкнувшим Советский Союз к заключению советско-германского договора о ненападении. Подчеркнута необходимость прекращения литовской стороной агрессивной риторики в отношении России, более взвешенного и беспристрастного отношения со стороны Вильнюса к совместному прошлому и настоящему", — заключили в посольстве.

Как отмечает агентство Sputnik Литва , МИД Литвы выразил "глубокую обеспокоенность" законопроектом Журавлева.

"Заместитель министра иностранных дел Далюс Чекуолис обратил внимание, что сговор двух диктаторов, который пытаются реабилитировать, неоднократно осуждался не только международным сообществом, но и самой Россией. Он также выразил надежду, что у Думы хватит мудрости, чтобы отвергнуть проект, который возвращает сегодняшнюю Россию в тоталитарное прошлое", — цитирует агентство сообщение литовского дипведомства.

Сейм Литвы, в свою очередь, обвинил Госдуму в попытках "нарушить международное право".

Пакт Молотова — Риббентропа

Договор о ненападении между СССР и Германией 23 августа 1939 года подписали в Москве министр иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп. К договору прилагался секретный дополнительный протокол, определявший разграничение советской и германской сфер влияния в Восточной Европе на случай "территориального переустройства".

Спустя полвека, 24 декабря 1989 года, Съезд народных депутатов СССР, на тот момент высший орган власти в Советском Союзе, принял постановление, официально осуждающее секретные протоколы как "акт личной власти", никак не отражавший "волю советского народа, который не несет ответственности за этот сговор".