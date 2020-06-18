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МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства, сообщила дипмиссия на своем сайте. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:55
анатолий журавлев
восточная европа
вячеслав молотов
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По поводу отзыва осуждения пакта, очень верное решение. Наши молодцы.
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Так чей там Вильниус до войны был? Может пора вернуть?
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восточная европа
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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анатолий журавлев, восточная европа, вячеслав молотов, госдума рф, мид литвы, вячеслав володин, москва, вильнюс, в мире

МИД Литвы вызвал представителя российского посольства

19:10 18.06.2020 (обновлено: 19:55 18.06.2020)
33038
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВильнюс, Литва
Вильнюс, Литва
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вильнюс, Литва. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 18 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства, сообщила дипмиссия на своем сайте.
Отмечается, что причиной этого стал законопроект, который на рассмотрение Госдумы внес депутат Алексей Журавлев, о признании недействительным постановления Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года с осуждением пакта Молотова — Риббентропа и секретных протоколов к нему. По мнению Журавлева, постановление "не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил".
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В посольстве сообщили, что на встрече с российским советником-посланником замминистра иностранных дел Литвы Далюс Чекуолис "в назидательном ключе изложил точку зрения своей страны о "пакте Молотова — Риббентропа".
Отмечается, что российский дипломат отвел обвинения Вильнюса в "историческом ревизионизме" и в "оккупации" Литвы Советским Союзом.
"Им выражено недоумение в гипертрофированной избирательности литовских подходов к оценкам исторических событий той поры, подтолкнувшим Советский Союз к заключению советско-германского договора о ненападении. Подчеркнута необходимость прекращения литовской стороной агрессивной риторики в отношении России, более взвешенного и беспристрастного отношения со стороны Вильнюса к совместному прошлому и настоящему", — заключили в посольстве.
Как отмечает агентство Sputnik Литва, МИД Литвы выразил "глубокую обеспокоенность" законопроектом Журавлева.
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"Заместитель министра иностранных дел Далюс Чекуолис обратил внимание, что сговор двух диктаторов, который пытаются реабилитировать, неоднократно осуждался не только международным сообществом, но и самой Россией. Он также выразил надежду, что у Думы хватит мудрости, чтобы отвергнуть проект, который возвращает сегодняшнюю Россию в тоталитарное прошлое", — цитирует агентство сообщение литовского дипведомства.
Сейм Литвы, в свою очередь, обвинил Госдуму в попытках "нарушить международное право".

Пакт Молотова — Риббентропа

Договор о ненападении между СССР и Германией 23 августа 1939 года подписали в Москве министр иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп. К договору прилагался секретный дополнительный протокол, определявший разграничение советской и германской сфер влияния в Восточной Европе на случай "территориального переустройства".
Спустя полвека, 24 декабря 1989 года, Съезд народных депутатов СССР, на тот момент высший орган власти в Советском Союзе, принял постановление, официально осуждающее секретные протоколы как "акт личной власти", никак не отражавший "волю советского народа, который не несет ответственности за этот сговор".
Подчеркивалось, что "переговоры с Германией по секретным протоколам велись Сталиным и Молотовым втайне от советского народа, ЦК ВКП(б) и всей партии, Верховного Совета и правительства СССР".
Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян
16 сентября 2019, 19:5975 лет Великой Победы
Пакт Молотова – Риббентропа стал следствием Мюнхенского соглашения
36222525979
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Анатолий ЖуравлевВосточная ЕвропаВячеслав МолотовГосдума РФМИД ЛитвыВячеслав ВолодинМоскваВильнюсВ мире
Популярные комментарии
По поводу отзыва осуждения пакта, очень верное решение. Наши молодцы.
18 июня, 19:21
ИИгорь
12501016
Так чей там Вильниус до войны был? Может пора вернуть?
18 июня, 19:15
Игорь Громов
89190016
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